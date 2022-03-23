Оптичні ілюзії на Сонці: епічні корональні петлі на зірці завели вчених у глухий кут

Нове дослідження американських учених показує, що деякі з яскравих корональних петель на Сонці є оптичною ілюзією.

На багатьох зображеннях Сонця можна побачити корональні петлі. Вони згинаються над поверхнею зірки і йдуть далеко в космос, іноді на тисячі кілометрів, перш ніж повернутися. Вчені, в результаті моделювання, дійшли висновку, що деякі з цих петель є справжньою оптичною ілюзією. І пояснюють, чому це може відбуватися, повідомляє SciTechDaily.

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Корона Сонця є верхнім прошарком атмосфери нашої зірки. Вона складається з плазми, що містить дуже багато заряджених частинок, які взаємодіють із потужним магнітним полем Сонця. Завдяки цьому плазма іноді переміщається далеко в космос, і створюються структури, які називаються корональними петлями.

Іноді цей магнетизм переміщує плазму високо над короною, утворюючи фантастичні структури, звані корональними петлями, які зрештою, знову з'єднуються з поверхнею Сонця. Деякі з цих структур можуть існувати протягом кількох днів або навіть тижнів.

Вчені з Національного центру атмосферних досліджень США під керівництвом Анни Меланушенко створили комп'ютерне моделювання корони Сонця. І виявилося, що деякі структури, які виглядають як корональні петлі, насправді не є ними.

"Я ніколи не очікувала такого результату, хоча все життя займаюся вивченням Сонця. Цього не може бути. Це змушує зовсім по-новому подивитись природу атмосфери Сонця", — каже Меланушенко.

Силові лінії магнітного поля Сонця дуже потужні, але вони все одно повинні поступово слабшати трохи далі від Сонця. Тому, якщо корональні петлі справді є петлями, які йдуть вздовж силових ліній магнітного поля Сонця, вони повинні розпадатися в міру віддалення від зірки. Але це не відбувається. Зображення Сонця показують, що петлі все ще є високо над ним.

[ + – ] Дослідження показало, що деякі структури, які виглядають як корональні петлі, насправді не є ними Фото: ISS

За словами вчених, деякі з цих петель є оптичною ілюзією. І це змушує змінити уявлення про Сонце.

"Деякі з цих корональних петель ми назвали артефактами проєкції. Але відрізнити справжні корональні петлі від артефактів непросто", — каже Меланушенко.

Завдяки моделюванню вчені змогли відтворити повний цикл сонячного спалаху, починаючи з його появи глибоко в атмосфері Сонця, і до виходу на поверхню, що закінчується корональним викидом у космос.

[ + – ] Деякі з цих корональних петель назвали артефактами проєкції. Але відрізнити справжні корональні петлі від артефактів непросто Фото: ISS

"Корона Сонця оптично тонка, а це означає, що крізь неї можна проводити спостереження. Але це означає, що такі структури як корональні петлі можуть накладатися одна на одну, коли ми спостерігаємо за Сонцем. І замість корональної петлі ми можемо спостерігати оптичну ілюзію ", — кажуть вчені.

Одним із недоліків цього дослідження є те, що воно засноване на моделюванні. Автори визнають це і вважають, що потрібно проводити нові спостереження за Сонцем, щоби підтвердити цю теорію.

Нагадуємо, що вчені в результаті спостережень за допомогою нового телескопа змогли побачити на Сонці величезну пляму. За розмірами вона відповідає нашій планеті.