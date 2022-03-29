Астрономи побачили, як зірка, що вмирає, створює кільця і "пісочний годинник" (фото)

Вченим, які вивчать зірку V Hya, вдалося побачити її загадкову передсмертну агонію з унікальними подробицями.

За допомогою наземного радіотелескопа ALMA і космічного телескопа Габбл, вчені змогли побачити, як червоний гігант, що вмирає, випускає в космос шість кілець і дві структури, схожі на пісочний годинник. Це відбувається через те, що зірка викидає у простір речовину з дуже великою швидкістю. Такі явища ще не спостерігали в зірок, що помирають, повідомляє New Atlas.

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Червоний гігант багатий вуглецем під назвою V Hya знаходиться на відстані приблизно 1300 світлових років від нас в сузір'ї Гідри. Ця зірка помирає і скидає свою речовину із зовнішнього шару в космос, щоб незабаром перетворитися на білого карлика, якого оточуватиме туманність.

Незвичайна смерть зірки

"Ця зірка помирає незвичайним способом. Вона не викидає свою речовину рівномірно, а випускає серію кілець. Якщо точніше, то ми вперше побачили, що помираюча зірка викидає речовину у вигляді розширювальних "кілець диму" — говорить Марк Морріс з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

[ + – ] Вмираюча зірка V Hya випускає незвичайні кільця, а також створює структури, схожі на пісочний годинник. Ілюстрація Фото: New Atlas

Вчені виявили 6 кілець навколо зірки, які утворилися протягом останніх приблизно 2100 років. Вони створюють навколо зірки викривлений диск.

Ще однією особливістю зірки V Hya стало те, що астрономи виявили, крім незвичайних кілець, ще й хмари плазми, схожі на пісочний годинник, які виходять з різних боків від зірки. Ці потоки речовини розширюються зі швидкістю 864 000 км/год.

[ + – ] За допомогою наземного радіотелескопа ALMA і космічного телескопа Габбл, вчені змогли побачити, як червоний гігант, що вмирає, випускає в космос шість кілець Фото: ALMA

Зірка, яка кидається кулями плазми, розміром як Марс

"Раніше ця зірка привернула нашу увагу тим, що вона викидає кожні 8,5 років у космос кулі з плазми розміром як Марс. Ми вважаємо, що така поведінка зірки й те, що вона створює кільця та інші структури довкола, пов'язані з тим, що поруч є невидима зірка-компаньйон", — каже Морріс.

[ + – ] Ще однією особливістю зірки V Hya стало те, що астрономи виявили, крім незвичайних кілець, ще й хмари плазми, які схожі на пісочний годинник і виходять з різних боків від зірки. Фото: ALMA

За словами вчених, це може бути нейтронна зірка або білий карлик. Якщо цей невеликий об'єкт пролітає кожні 8,5 років через зовнішню оболонку V Hya, він може поглинати частину речовини, а потім викидати її в космос. Це може пояснити дивну поведінку помираючого червоного гіганта.

"Це справді унікальна зірка. Досі мало відомо про те, як червоні гіганти перетворюються на білих карликів. Але те, що під час цього процесу можуть з'являтися кільця та інші структури, надає нову інформацію про смерть цих гігантських зірок", — каже Морріс.

Нагадуємо, що астрономи виявили незвичайні оптичні ілюзії на Сонці. І що деякі з корональних петель на нашій зірці насправді є не тим, чим здаються.