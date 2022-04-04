UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Милые крохи. В Британии впервые родились две очаровательные галапагосские черепахи (фото)

Юлия Чайка
611

Событие знаменует собой первый случай, когда британскому зоопарку удалось получить потомство животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Впервые в британском зоопарке Crocodiles of the World успешно вывели две гигантские галапагосские черепахи. Отцом новорожденных стал 70-летний самец по имени Дирк, находящийся в "прекрасной физической форме", который спарился с 21-летней Чарли, пишет Independent.

Несмотря на то, что в настоящее время они размером с теннисный мяч, во взрослом возрасте они вырастут до 190 кг. Продолжительность жизни гигантских галапагосских черепах, известных своими длинными шеями, составляет более 100 лет.

Эти милые существа приспосабливают свою физическую форму к окружающей среде, а их вытянутые шеи предназначены для того, чтобы доставать до высокой растительности на Галапагосских островах.

галапагосская черепаха, зоопарк, камень, фото
Продолжительность жизни гигантских галапагосских черепах, известных своими длинными шеями, составляет более 100 лет

В Crocodiles of the World обитают четверо взрослых особей черепах: три самки по имени Зузу, Изабелла и Чарли, а также самец Дирк, которого назвали в честь донжуана Дирка Дигглера из фильма 1990-х годов "Ночи в стиле буги". Они являются частью европейской природоохранной программы.

Гигантские галапагосские черепахи занесены в Красную книгу как находящиеся под риском исчезновения. В мире их насчитывается всего около 15 000, по сравнению с 200 000 в XIX веке.

"Мы невероятно гордимся тем, что нам удалось успешно вывести этих черепах, которые ранее были очень близки к вымиранию. Их будущее все еще неопределенно, главным образом из-за исторической чрезмерной эксплуатации и хищничества на их яйца со стороны инвазивных видов. Мы все ожидали этот день с тех пор, как гигантские черепахи присоединились к нам в 2018 году, и это значительное достижение на пути к сохранению вида", — рассказал владелец Crocodiles of the World Шон Фоггетт.

черепахи, смотритель зоопарка, зоопарк, фото
Гигантские галапагосские черепахи занесены в Красную книгу как находящиеся под риском исчезновения. В мире их насчитывается всего около 15 000, по сравнению с 200 000 в XIX веке

Смотрители Crocodiles of the World внимательно следят за успехами новоприбывших, кормят их диетой из сушеных трав, листовой зелени, опунцией и сорняков.

"Детеныши вылупились через 113 и 118 дней после откладывания яиц. Мы полагаем, что малыши, скорее всего, будут женского пола из-за температуры инкубации, но на данный момент мы не можем быть в этом уверены", — заключили представители зоопарка.

Гигантские галапагосские черепахи спариваются круглый год, и, как известно, такие самцы, как Дирк, издают при этом громкие хрюкающие звуки.

Напомним, что в марте этого года на Галапагосских островах исследователи открыли неизвестный миру вид гигантских черепах. Анализ ДНК останков древней черепахи показал, что обитающие виды островов Галапагос представляют собой другую неописанную группу организмов.