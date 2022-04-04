Милые крохи. В Британии впервые родились две очаровательные галапагосские черепахи (фото)

Событие знаменует собой первый случай, когда британскому зоопарку удалось получить потомство животных, находящихся под угрозой исчезновения.

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Впервые в британском зоопарке Crocodiles of the World успешно вывели две гигантские галапагосские черепахи. Отцом новорожденных стал 70-летний самец по имени Дирк, находящийся в "прекрасной физической форме", который спарился с 21-летней Чарли, пишет Independent.

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Несмотря на то, что в настоящее время они размером с теннисный мяч, во взрослом возрасте они вырастут до 190 кг. Продолжительность жизни гигантских галапагосских черепах, известных своими длинными шеями, составляет более 100 лет.

Эти милые существа приспосабливают свою физическую форму к окружающей среде, а их вытянутые шеи предназначены для того, чтобы доставать до высокой растительности на Галапагосских островах.

[ + – ] Продолжительность жизни гигантских галапагосских черепах, известных своими длинными шеями, составляет более 100 лет

В Crocodiles of the World обитают четверо взрослых особей черепах: три самки по имени Зузу, Изабелла и Чарли, а также самец Дирк, которого назвали в честь донжуана Дирка Дигглера из фильма 1990-х годов "Ночи в стиле буги". Они являются частью европейской природоохранной программы.

Гигантские галапагосские черепахи занесены в Красную книгу как находящиеся под риском исчезновения. В мире их насчитывается всего около 15 000, по сравнению с 200 000 в XIX веке.

"Мы невероятно гордимся тем, что нам удалось успешно вывести этих черепах, которые ранее были очень близки к вымиранию. Их будущее все еще неопределенно, главным образом из-за исторической чрезмерной эксплуатации и хищничества на их яйца со стороны инвазивных видов. Мы все ожидали этот день с тех пор, как гигантские черепахи присоединились к нам в 2018 году, и это значительное достижение на пути к сохранению вида", — рассказал владелец Crocodiles of the World Шон Фоггетт.

[ + – ] Гигантские галапагосские черепахи занесены в Красную книгу как находящиеся под риском исчезновения. В мире их насчитывается всего около 15 000, по сравнению с 200 000 в XIX веке

Смотрители Crocodiles of the World внимательно следят за успехами новоприбывших, кормят их диетой из сушеных трав, листовой зелени, опунцией и сорняков.

"Детеныши вылупились через 113 и 118 дней после откладывания яиц. Мы полагаем, что малыши, скорее всего, будут женского пола из-за температуры инкубации, но на данный момент мы не можем быть в этом уверены", — заключили представители зоопарка.

Гигантские галапагосские черепахи спариваются круглый год, и, как известно, такие самцы, как Дирк, издают при этом громкие хрюкающие звуки.

Напомним, что в марте этого года на Галапагосских островах исследователи открыли неизвестный миру вид гигантских черепах. Анализ ДНК останков древней черепахи показал, что обитающие виды островов Галапагос представляют собой другую неописанную группу организмов.