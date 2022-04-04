Милі крихітки. У Британії вперше народилися дві чарівні галапагоські черепахи (фото)

Подія знаменує собою перший випадок, коли британському зоопарку вдалося отримати потомство тварин, які перебувають під загрозою зникнення.

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Уперше в британському зоопарку Crocodiles of the World успішно вивели дві гігантські галапагоські черепахи. Батьком новонароджених став 70-річний самець на ім'я Дірк, який перебуває у "прекрасній фізичній формі", котрий спарився з 21-річною Чарлі, пише Independent.

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Незважаючи на те, що наразі вони розміром із тенісний м'яч, у дорослому віці вони виростуть до 190 кг. Тривалість життя гігантських галапагоських черепах, відомих своїми довгими шиями, становить понад 100 років.

Ці милі істоти пристосовують свою фізичну форму до довкілля, а їхні витягнуті шиї призначені для тому, щоб діставати до високої рослинності на Галапагоських островах.

[ + – ] Тривалість життя гігантських галапагоських черепах, відомих своїми довгими шиями, становить понад 100 років

У Crocodiles of the World мешкають четверо дорослих особин черепах: три самки на ім'я Зузу, Ізабелла та Чарлі, а також самець Дірк, якого назвали на честь донжуана Дірка Дігглера з фільму 1990-х років "Ночі у стилі бугі". Вони є частиною європейської природоохоронної програми.

Гігантські галапагоські черепахи занесені до Червоної книги як такі, що знаходяться під ризиком зникнення. У світі їх налічується лише приблизно 15 000, порівняно з 200 000 у XIX столітті.

"Ми неймовірно пишаємося тим, що нам вдалося успішно вивести цих черепах, які раніше були дуже близькі до вимирання. Їхнє майбутнє все ще невизначене, головним чином через історичну надмірну експлуатацію і хижацтво на їхні яйця з боку інвазивних видів. Ми всі очікували цей день відколи гігантські черепахи приєдналися до нас у 2018 році, і це значне досягнення на шляху до збереження виду", — розповів власник Crocodiles of the World Шон Фоггетт.

[ + – ] Гігантські галапагоські черепахи занесені до Червоної книги як такі, що знаходяться під ризиком зникнення. У світі їх налічується лише приблизно 15 000, порівняно з 200 000 у XIX столітті

Наглядачі Crocodiles of the World уважно стежать за успіхами новоприбулих, годують їх дієтою із сушених трав, листової зелені, опунцією і бур'янами.

"Дитинчата вилупилася через 113 і 118 днів після відкладання яєць. Ми вважаємо, що малюки, швидше за все, будуть жіночої статі через температуру інкубації, але наразі ми не можемо бути в цьому впевнені", — підсумували представники зоопарку.

Гігантські галапагоські черепахи спаровуються цілий рік, і, як відомо, такі самці, як Дірк, видають гучні хрюкаючі звуки.

Нагадаємо, що в березні цього року на Галапагоських островах дослідники відкрили невідомий світові вигляд гігантських черепах. Аналіз ДНК останків стародавньої черепахи показав, що види, які живуть на островах Галапагос, є іншою неописаною групою організмів.