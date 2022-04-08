Ученые нашли окаменелость динозавра, умершего в день падения астероида-убийцы (фото)

В результате раскопок ученым удалось обнаружить хорошо сохранившуюся ногу тесцелозавра, который погиб в день падения астероида-убийцы 66 млн лет назад.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ученые считают, что динозавр, которого обнаружили в штате Северная Дакота, США, умер именно в день, когда упал астероид, который привел к тому, что на Земле вымерли все эти древние рептилии, сообщает The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Сейчас ученые считают, что огромный астероид диаметром 12 км упал на нашу планету 66 млн лет назад и стал причиной массового вымирания живых существ на Земле. Он упал на территории нынешнего Мексиканского залива, возле полуострова Юкатан (современная Мексика). Но место, где нашли хорошо сохранившуюся конечность тесцелозавра находится на расстоянии примерно 3 тысячи км от места падения астероида. Но этот удар был настолько сильным, что его последствия можно увидеть повсюду.

[ + – ] Нога динозавра не просто хорошо сохранилась, на ней осталась даже кожа Фото: BBC

Кожа и кости

Нога динозавра не просто хорошо сохранилась, на ней осталась даже кожа. Ученые говорят, что этот динозавр умер именно в день падения, так как в отложениях они обнаружили обломки, которые возникли после удара астероида и они датируются именно временем падения космического камня.

"У нас не было точных данных о том, как выглядела кожа тесцелозавра. Теперь мы видим, что эти рептилии были покрыты чешуей, как современные ящерицы. И у них не было перьев. Этому животному просто оторвало ногу. Нет никаких признаков ни болезни, ни того, что на него напал хищник и откусил ногу. Этот динозавр умер мне кажется почти мгновенно", — говорит Пол Барретт из лондонского Музея естественной истории.

[ + – ] Тесцелозавры жили на территории нынешней Северной Америки 83,5 - 66 млн лет назад Фото: wikipedia

Именно наличие обломков, которые сыпались с неба дождем в течение определенного периода сразу после удара астероида, позволили ученым определить точный возраст окаменелых останков.

"Это просто невероятно. Это превосходит наши даже самые смелые ожидания. Я никогда не мечтал о том, что мне когда-то удастся взглянуть на что-то настолько уникальное", — говорит Филипп Мэннинг из Манчестерского университета.

[ + – ] Сравнение размеров тесцелозавра и человека Фото: wikipedia

Древние рыбы с частицам астероида

Кроме конечности динозавра, ученые нашли окаменелые останки нескольких рыб. У них в жабрах застряли частицы горной породы, которая попала в воду сразу после удара астероида и рыбы их вдохнули. Кроме этого, еще одним доказательство того, что все найденные окаменелости относятся ко времени падения астероида, также являются частицы, сохранившиеся в окаменелой древесной смоле. Их анализ указывает на внеземное происхождение.

"Химический состав этих частиц говорит о том, что они были частью астероида, который убил динозавров 66 млн лет назад", — говорит Мэннинг.

Уникальный эмбрион птерозавра

Среди других находок ученых на этом участке были окаменелые останки черепахи, мелких млекопитающих, и даже эмбрион птерозавра внутри яйца. Ученым удалось определить химический состав яичной скорлупы, сообщает BBC. Скорее всего она была мягкой, а не твердой. Это может говорить о том, что самка птерозавра зарыла яйцо в землю, как это делают черепахи.

[ + – ] Эмбрион птерозавра внутри яйца Фото: BBC

Что касается эмбриона в яйце, то он скорее всего принадлежит одной из разновидностей птерозавров – аджархидам. Это были очень крупные летающие рептилии, размах крыльев которых достигал 10 метров.

[ + – ] Ученым удалось реконструировать скелет птенца птерозавра Фото: BBC

А может это все неправда?

Но действительно ли найденный динозавр умер в день падения астероида-убийцы? Стив Брусатте из Эдинбургского университета говорит, что он пока настроен скептически.

"Только мелкие частицы внутри окаменелых рыб говорят о принадлежности этих частиц к астероиду, упавшему 66 млн лет назад. Пока что мы имеем очень много косвенных доказательств. Так что нужны дополнительные исследования всех найденных окаменелостей и самого участка с отложениями" – говорит Брусатте.

[ + – ] Найденный птенец птерозавра скорее всего был аджархидом. Это были очень большие леатющие ящеры. Здесь показаны сранивтельные размеры этого птерозавра, жирафа и человека Фото: wikipedia

Напоминаем, что в Чили ученые нашли кладбище первых ящеров, научившихся летать. Эти птерозавры жили 100 млн лет назад. Эта находка уникальна тем, что очень редко удается найти такое количество окаменелых останков птерозавров в одном месте.