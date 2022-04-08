Учені знайшли скам'янілість динозавра, який помер у день падіння астероїда-вбивці (фото)

Унаслідок розкопок ученим вдалося виявити ногу тесцелозавра, який добре зберігся, котрий загинув у день падіння астероїда-вбивці 66 млн років тому.

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Учені вважають, що динозавр, якого знайшли в штаті Північна Дакота, США, помер саме в день, коли впав астероїд, який призвів до того, що на Землі вимерли всі ці давні рептилії, повідомляє The Guardian.

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Наразі вчені вважають, що величезний астероїд діаметром 12 км упав на нашу планету 66 млн років тому і став причиною масового вимирання живих істот на Землі. Він упав на території нинішньої Мексиканської затоки біля півострова Юкатан (сучасна Мексика). Але місце, де знайшли кінцівку тесцелозавра, що добре збереглася, знаходиться на відстані приблизно 3 тисячі км від місця падіння астероїда. Але цей удар був такий сильний, що його наслідки можна побачити всюди.

[ + – ] Нога динозавра не просто добре збереглася, на ній залишилася навіть шкіра. Фото: trump-elections

Шкіра та кістки

Нога динозавра не просто добре збереглася, на ній лишилася навіть шкіра. Учені кажуть, що цей динозавр помер саме в день падіння, тому що у відкладеннях вони знайшли уламки, які виникли після удару астероїда, і вони датуються саме часом падіння космічного каменю.

"У нас не було точних даних про те, як виглядала шкіра тесцелозавра. Тепер ми бачимо, що ці рептилії були вкриті лускою, як сучасні ящірки. І в них не було пір'я. Цій тварині просто відірвало ногу. Немає жодних ознак того, що на нього напав хижак і відкусив ногу. Цей динозавр помер мені здається майже миттєво", — каже Пол Барретт із лондонського Музею природної історії.

[ + – ] Тесцелозаври жили на території нинішньої Північної Америки 83,5 — 66 млн років тому Фото: wikipedia

Саме наявність уламків, що сипалися з неба дощем протягом певного періоду одразу після удару астероїду, дозволили вченим визначити точний вік скам'янілих останків.

"Це просто неймовірно. Це перевершує наші навіть найсміливіші очікування. Я ніколи не мріяв про те, що мені колись вдасться подивитись на щось настільки унікальне", — говорить Філіп Меннінг із Манчестерського університету.

[ + – ] Порівняння розмірів тесцелозавра та людини Фото: wikipedia

Стародавні риби з частинками астероїда

Окрім кінцівки динозавра, вчені знайшли скам'янілі рештки кількох риб. У них у зябрах застрягли частки гірської породи, яка потрапила у воду відразу після удару астероїда та риби їх вдихнули. Крім цього, ще одним доказом того, що всі знайдені скам'янілості належать до часу падіння астероїда, також є частинки, що збереглися в скам'янілій деревній смолі. Їхній аналіз вказує на позаземне походження.

"Хімічний склад цих частинок говорить про те, що вони були частиною астероїда, який убив динозаврів 66 млн років тому", — говорить Меннінг.

Унікальний ембріон птерозавра

Серед інших знахідок учених на цій ділянці були скам'янілі рештки черепахи, дрібних ссавців, і навіть ембріон птерозавра всередині яйця. Ученим вдалося визначити хімічний склад яєчної шкаралупи, повідомляє ВВС. Швидше за все, вона була м'якою, а не твердою. Це може говорити про те, що самка птерозавра закопала яйце в землю, як це роблять черепахи.

[ + – ] Ембріон птерозавра всередині яйця Фото: trump-elections

Що стосується ембріона в яйці, то він, швидше за все, належить одному з різновидів птерозаврів — аджархідам. Це були дуже великі рептилії, котрі літають, розмах крил яких сягав 10 метрів.

[ + – ] Ученим вдалося реконструювати скелет пташеня птерозавра Фото: trump-elections

А може, це все неправда?

Але чи справді знайдений динозавр помер у день падіння астероїда-вбивці? Стів Брусатте з Единбурзького університету каже, що він поки що налаштований скептично.

"Лише дрібні частинки всередині скам'янілих риб говорять про приналежність цих частинок до астероїда, що впав 66 млн років тому. Поки що ми маємо дуже багато непрямих доказів. Отже, потрібні додаткові дослідження всіх знайдених скам'янілостей і самої ділянки з відкладеннями", — говорить Брусатте.

[ + – ] Знайдене пташеня птерозавра швидше за все було аджархідом. Це були дуже великі ящери, які літають. Тут показані порівнювальні розміри цього птерозавра, жирафа та людини Фото: wikipedia

Нагадуємо, що в Чилі вчені знайшли цвинтар перших ящерів, котрі навчилися літати. Ці птерозаври жили 100 млн років тому. Ця знахідка унікальна тим, що дуже рідко вдається знайти таку кількість скам'янілих останків птерозаврів в одному місці.