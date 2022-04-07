Піднялися в небо 100 млн років тому: у Чилі знайшли цвинтар перших ящерів, які навчилися літати

За словами вчених, скам'янілі кістки належать птерозаврам, які жили 100 млн років тому.

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Чилійські вчені виявили в пустелі Атакама рідкісний цвинтар гарно збережених скам'янілих кісток стародавніх літаючих рептилій. За оцінками дослідників, ці ящери жили понад 100 млн років тому, повідомляє The Guardian.

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Учені під керівництвом Джонатана Аларкона шукали рештки птерозаврів, але ця знахідка перевищила всі їхні очікування.

"Це просто диво, що нам вдалося знайти справжнє масове поховання птерозаврів. Таке трапляється дуже рідко. Здебільшого кістки птерозаврів знаходять далеко одна від одної в окремих місцях", — каже Аларкон.

Учені з'ясували, що ці птерозаври мали великий розмах крил, і вони поглинали їжу, фільтруючи воду через тонкі довгі зуби. За словами Аларкона, те, що вдалося виявити такий рідкісний цвинтар стародавніх ящерів, які літають, допоможе більше дізнатися не тільки про їхню анатомію, а й життєвий уклад.

[ + – ] Учені під керівництвом Джонатана Аларкона шукали рештки птерозаврів, але ця знахідка перевершила всі їхні очікування Фото: The Guardian

"Ми змогли визначити окремі групи цих рептилій, а також спробуємо дізнатися, чи займалися вони вихованням свого покоління, яке підростало", — говорить Аларкон.

Справжнім сюрпризом для вчених стала хороша збереженість скам'янілих кісток. Незважаючи на те, що більшість із них були зламані, вченим вдалося створити тривимірні моделі решток, що дозволить ученим ще краще вивчити будову скелета цих рептилій, що літають.

[ + – ] Птерозавр. Ілюстрація Фото: wikipedia

Чилійські вчені виявили кладовище птерозаврів на відстані 65 км від іншого місця, де також раніше виявили скам'янілості ящерів, що літають. Дане відкриття підтверджує теорію, що птерозаври мільйони років тому були досить поширеними на півночі Чилі.

[ + – ] Птерозавр. Ілюстрація Фото: wikipedia

Птерозаври жили Землі з кінця тріасового періоду (251-201 млн років тому) до кінця крейдового періоду (145 – 66 млн років тому) мезозойської ери. Це ранні хребетні, які отримали здатність літати.

Нагадуємо, що в Китаї вчені знайшли новий вид броньованих динозаврів, які жили в юрському періоді. Їхнє тіло було повністю покрите потужними пластинами, щоб захищатися від хижаків.

Також учені з'ясували, що еволюція зменшила лапи тиранозаврів, щоби їх не відкусили вороги.