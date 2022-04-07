Поднялись в небо 100 млн лет назад: в Чили нашли кладбище первых ящеров, научившихся летать

По словам ученых, окаменелые кости принадлежат птерозаврам, которые жили 100 млн лет назад.

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Чилийские ученые обнаружили в пустыне Атакама редкое кладбище хорошо сохранившихся окаменелых костей древних летающих рептилий. По оценкам исследователей, эти ящеры жили более 100 млн лет назад, сообщает The Guardian.

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Ученые под руководством Джонатана Аларкона искали останки птерозавров, но эта находка превысила все их ожидания.

"Это просто удивительно, что нам удалось найти настоящее массовое захоронение птерозавров. Такое случается очень редко. В основном кости птерозавров находят далеко друг от друга в отдельных местах", — говорит Аларкон.

Ученые выяснили, что у этих птерозавров был большой размах крыльев и они поглощали пищу фильтруя воду через тонки длинные зубы. По словам Аларкона, то, что удалось обнаружить такое редкое кладбище древних летающих ящеров поможет больше узнать не только о их анатомии, но и жизненном укладе.

[ + – ] Ученые под руководством Джонатана Аларкона искали останки птерозавров, но эта находка превысила все их ожидания Фото: The Guardian

"Мы смогли определить отдельные группы этих рептилий, а также попытаемся узнать занимались ли они воспитанием своего подрастающего поколения", — говорит Аларкон.

Настоящим сюрпризом для ученых стала хорошая сохранность окаменелых костей. Несмотря на то, что большинство из них были сломаны, ученым удалось создать трехмерные модели останков, что позволит ученым еще лучше изучить строение скелета этих летающих рептилий.

[ + – ] Птерозавр. Иллюстрация Фото: wikipedia

Чилийские ученые обнаружили кладбище птерозавров на расстоянии в 65 км от другого места, где также раньше обнаружили окаменелости летающих ящеров. Данное открытие подтверждает теорию о том, что птерозавры миллионы лет назад были достаточно распространенными на севере Чили.

[ + – ] Птерозавр. Иллюстрация Фото: wikipedia

Птерозавры жили на Земле с конца триасового периода (251-201 млн лет назад) до конца мелового периода (145 – 66 млн лет назад) мезозойской эры. Это самые ранние позвоночные, которые приобрели способность летать.

Напоминаем, что в Китае, ученые нашли новый вид бронированных динозавров, которые жили в юрском периоде. Их тело было полностью покрыто мощными пластинами, чтобы защищаться от хищников.

Также ученые выяснили, что эволюция уменьшила лапы тираннозавров, чтобы их не откусили враги.