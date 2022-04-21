У давній суперечці поставлено крапку: вчені з'ясували, чи було в птерозаврів пір'я

Нове дослідження показало, що птерозаври мали пір'я більше 100 млн років тому.

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Нещодавно палеонтологи з'ясували, що в багатьох динозаврів тіла були вкриті не лускою, а пір'ям. Але щодо ящерів, які літали, — птерозаврів, наявність у них пір'я досі було предметом суперечок і дискусій. Але вченим вдалося виявити в Бразилії скам'янілі рештки птерозавра Tupandactylus imperator. Там вони й знайшли свідчення про існування пір'я в птерозавра, який жив приблизно 113 млн років тому, повідомляє ScienceAlert.

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"Багато десятиліть палеонтологи сперечалися про те, чи було в птерозаврів пір'я. Але ми знайшли пір'я в цього ящера, який літає, і воно дуже схоже на пір'я сучасних птахів. Тому я вважаю, що сперечатися більше нема про що", — говорить Од Чінкотта з Університетського коледжу Корка, Ірландія.

[ + – ] Птерозавр Tupandactylus imperator. Реконструкція зовнішнього вигляду Фото: ScienceAlert

Однією з особливостей птерозавра Tupandactylus imperator є наявність гребеня на голові, який частково складався з кісткової, а частково м'якої тканини. Саме на скам'янілості цього гребеня вчені виявили структури, які вони ідентифікували як стародавнє пір'я. Спосіб росту та розміщення цих волокон характерний для сучасних птахів.

Учені вважають, що це пір'я ящіри, які літають, успадкували від авеметатарзалій — стародавніх істот, які були загальними предками як для динозаврів, так і для птерозаврів. Але, можливо, пухове покриття в них розвивалося незалежно одне від одного.

Ще одна знахідка вразила палеонтологів. Вивчаючи скам'янілі рештки гребеня птерозавра, вчені за допомогою електронної мікроскопії виявили в м'яких тканинах ящера, що літає, численні мікротіла довжиною приблизно 0,5-1 мкм.

[ + – ] Реконструкція зовнішнього вигляду птерозавра. Справа видно збільшені зразки пір'я ящера, що літає Фото: ScienceAlert

Дослідники дійшли висновку, що це меланосоми — органели, у яких міститься меланін, який відповідає за різне забарвлення тіла птерозавра. Вчені припустили, що й пір'я птерозавра також могло бути різного кольору.

За словами палеонтолога Майкла Бентона з Бристольського університету, точно не відомо, яку вигоду міг мати птерозавр, маючи різнобарвне пір'я 113 млн років тому. Але, можливо, воно відігравало важливу роль у спілкуванні між ящерами, які літали, і так вони передавали певні сигнали іншим особинам.

"Можливо, птерозаври використовували це пір'я в ритуалах перед спарюванням, так само, як це роблять деякі сучасні птахи для залучення партнерів", — говорить Бентон.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, як піднімалася в небо найбільша рептилія на Землі. Птерозавр кетцалькоатль відривався від поверхні, як сучасна чапля, а ширяв, як кондор.