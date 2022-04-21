В давнем споре поставлена точка: ученые выяснили, были ли у птерозавров перья

Новое исследование показало, что у птерозавров были перья более 100 млн лет назад.

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Относительно недавно палеонтологи выяснили, что у многих динозавров тела были покрыты не чешуей, а перьями. Но, что касается летающих ящеров — птерозавров, наличие у них перьев до сих пор было предметом споров и дискуссий. Но ученым удалось обнаружить в Бразилии окаменелые останки птерозавра Tupandactylus imperator. Там они и нашли свидетельства существовании перьев у птерозавра, который жил примерно 113 млн лет назад, сообщает ScienceAlert.

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"Много десятилетий палеонтологи спорили о том, были ли у птерозавров перья. Но мы нашли перья у этого летающего ящера, и они очень похожи на перья современных птиц. Поэтому я считаю, что спорить больше не о чем", — говорит Од Чинкотта из Университетского колледжа Корка, Ирландия.

[ + – ] Птерозавр Tupandactylus imperator. Реконструкция внешнего вида Фото: ScienceAlert

Одной из особенностей птерозавра Tupandactylus imperator является наличие гребня на голове, который частично состоял из костной, а частично из мягкой ткани. Именно на окаменелости этого гребя ученые обнаружили структуры, которые они идентифицировали, как древние перья. Способ роста и размещения этих волокон характерен для современных птиц.

Ученые считают, что эти перья летающие ящеры унаследовали от авеметатарзалий – древних существ, которые были общими предками как для динозавров, так и для птерозавров. Но, возможно, перьевое покрытие у них развивалось независимо друг от друга.

Еще одна находка поразила палеонтологов. Изучая окаменелые останки гребня птерозавра, ученые с помощью электронной микроскопии обнаружили в мягких тканях летающего ящера многочисленные микротела длиной примерно 0,5–1 мкм.

[ + – ] Реконструкция внешнего вида птерозавра. Справа видны увеличенные образцы перьев летающего ящера Фото: ScienceAlert

Исследователи пришли к выводу, что это меланосомы — органеллы, в которых содержится меланин, который отвечает разный за окрас тела птерозавра. Ученые предположили, что и перья птерозавра также могли быть разного цвета.

По словам палеонтолога Майкла Бентона из Бристольского университета точно не известно какую выгоду мог извлекать птерозавр, имея разноцветные перья 113 млн лет назад. Но возможно они играли важную роль в "общении" между летающими ящерами и таким образом они передавали определенные сигналы другим особям.

"Возможно, птерозавры использовали эти перья в ритуалах перед спариванием, точно так же, как это делают некоторые современные птицы для привлечения партнеров", — говорит Бентон.

Напоминаем, что ученые наконец-то выяснили, как поднималась в небо крупнейшая рептилия на Земле. Птерозавр Кетцалькоатль отрывался от поверхности как современная цапля, а парил как кондор.