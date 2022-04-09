Ученые выяснили, почему обратная сторона Луны отличается от ее видимой части

Согласно новому исследованию, различия между сторонами спутника Земли связаны с колоссальным древним ударом.

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Видимая сторона Луны сильно отличается от ее не обращенной к Земле части. На видимой нам стороне спутника Земли преобладают лунные моря – это темные пятна на поверхности, которые являются остатками древних потоков лавы. На обратной же стороне Луны полно кратеров и практически нет лунных морей. Почему две сторону Луны отличаются друг от друга давно пытаются выяснить ученые. И теперь у них есть новая гипотеза, в которой говорится о том, что это связано с гигантским ударом, который случился миллиарды лет назад рядом с южным полюсом Луны, сообщает CNET.

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То, что две стороны Луны отличаются впервые обнаружили светские и американские космические аппараты в 1960-х годах прошлого века. Оказалось, что поверхность Луны на ее обратной стороне не только имеет больше кратеров, но и, как показали более поздние космические миссии, там имеются совсем другие химические элементы, чем на ее видимой стороне.

Лунные моря, которые мы видим с Земли – это результат потоков лавы, которая появилась из-за вулканической активности. Но почему таких темных пятен нет на обратной стороне Луны? На это вопрос решили ответить ученые из Университета Брауна.

[ + – ] Видимая сторона Луны сильно отличается от ее не обращенной к Земле части. На видимой нам стороне спутника Земли преобладают лунные моря – это темные пятна на поверхности, которые являются остатками древних потоков лавы Фото: NASA

С помощью компьютерного моделирования ученые решили посмотреть, что могло произойти давным-давно, задолго до любой вулканической активности на поверхности Луны. Исследователи воссоздали мощный удар по поверхности Луны, который миллиарды лет назад изменил ее и сформировался огромный кратер на юге обратной стороны нашего спутника, который называется Бассейн Южный полюс — Эйткен.

"Нам известно, что, что большие удары, похожие на тот, который сформировал Бассейн Южный полюс — Эйткен, должны создавать много тепла. Вопрос в том, как это тепло влияет на внутреннюю динамику Луны", — говорит Мэтт Джонс из Университета Брауна.

В результате ученые выяснили, столкновение с большим космическим объектом должно было создать массивный шлейф тепла, который распространялся через недра Луны. Этот шлейф перенес на на видимую сторону Луны набор редкоземельных элементов и элементов, выделяющих тепло. Эта концентрация элементов могла способствовать вулканизму и появлению потоков лавы, которые создали лунные моря. Но на обратной стороне Луны таких процессов не происходило.

[ + – ] На обратной стороне Луны полно кратеров и практически нет лунных морей Фото: NASA

Новая гипотеза согласуется с другим отличием между обратной и видимой стороной Луны. Известно, что многие регионы на обращенной к нам части Луны содержат химические элементы, такие как калий и фосфор, а также элементы, производящие тепло, такие как торий и другие редкоземельные элементы. Но их нет на обратной стороне Луны. Но эти элементы ученые обнаружили во время компьютерного моделирования вулканической активности на Луне.

По словам ученых, результаты нового исследования дают ответ на одну из самых главных загадок спутника Земли. Но пока это только гипотеза и необходимы дополнительные исследования, чтобы ее проверить.

Напоминаем, что ученые готовятся исследовать сеть пещер под поверхностью Луны. Данные полученные их этих пещер смогут пролить свет на историю спутника Земли. Также со временем эти углубления в поверхности можно будет использовать для оборудования будущих покорителей Луны.