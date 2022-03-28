Куда не ступала нога человека. Ученые готовятся исследовать сеть пещер под поверхностью Луны (видео)

Пещеры на Луне не только могут рассказать больше об истории спутника, но и со времен стать безопасным убежищем для колонистов.

Ученые из Европейского космического агентства занялись разработкой специальных аппаратов для исследования углублений на лунной поверхности, которые могут быть входом к огромным подповерхностным туннелям, сообщает SciTechDaily.

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Луна усеяна ямами, которые представляют особый научный интерес. Они могут рассказать больше об эволюции спутника Земли, могут вести к глубоким подземным туннелям и там, возможно, будущие покорители Луны смогут оборудовать свои дома.

Но еще никогда не было космических миссий для исследования этих углублений на поверхности Луны. Теперь же в Европейском космическом агентстве (ЕКА) рассматривают в качестве будущих исследований неизвестных глубин два аппарата — роботизированный кран RoboCrane и спускаемый с его помощью вглубь аппарат Daedalus.

Схема исследования достаточно проста: кран подъезжает к пещере и спускает Daedalus вниз. Тот по пути должен будет проводить картирование окружающей местности.

[ + – ] Кран опустит аппарат Daedalus, который выглядит как сфера, вниз в пещеру и тот займется исследованием окружающей местности Фото: ESA

Космическая миссия по исследованию ям на Луне должна будет стартовать не раньше 2033 года. Планируется, что необходимое оборудование на Луну доставит ракета Ariane 6. Далее спускаемый посадочный модуль European Large Logistic Lander доставит на поверхность аппараты RoboCrane и Daedalus.

Первой целью исследователи выбрали яму Мариус-Хиллз. Ее исследование займет две земных недели, что соответствует одному лунному дню. Ученые создали проекты исследовательских аппаратов, а также составили карты окружающей местности.

[ + – ] Так будет проходить исследование углублений на Луне

"Эта миссия потребует новых технологических решений, но это будет новый шаг к развитию технологий для исследования Луны и Марса", — говорит Франческо Сауро из ЕКА.

Напоминаем, что в NASA начали искать подрядчика на разработку второго лунного посадочного модуля. Это модуль необходим для доставки астронавтов на Луну и обратно на космический корабль. Главное целью этого конкурса является то, что нужно составить конкуренцию SpaceX, которая уже занята подобной разработкой.

Фокус также писал о том, что ученые планируют связать Землю и Луну скоростным интернетом. Подобный проект планируют реализовать уже в 2024 году.