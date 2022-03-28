Куди не ступала людина. Вчені готуються досліджувати мережу печер під поверхнею Місяця (відео)

Печери на Місяці не тільки можуть розповісти більше про історію супутника, а й із часом стати безпечним притулком для колоністів.

Учені з Європейського космічного агентства зайнялися розробкою спеціальних апаратів для дослідження заглиблень на місячній поверхні, які можуть бути входом до величезних підповерхневих тунелів, повідомляє SciTechDaily.

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Місяць усіяний ямами, які представляють особливий науковий інтерес. Вони можуть розповісти більше про еволюцію супутника Землі, можуть вести до глибоких підземних тунелів і, можливо, майбутні підкорювачі Місяця зможуть обладнати свої помешкання.

Але ще ніколи не було космічних місій для дослідження цих заглиблень на поверхні Місяця. Тепер же в Європейському космічному агентстві (ЕКА) розглядають як майбутні дослідження невідомих глибин два апарати — роботизований кран RoboCrane і апарат Daedalus, що спускається з його допомогою вглиб.

Схема дослідження досить проста: кран під'їжджає до печери та спускає Daedalus вниз. Той дорогою повинен проводити картування навколишньої місцевості.

[ + – ] Кран опустить апарат Daedalus, який має вигляд сфери, вниз у печеру, і той займеться дослідженням навколишньої місцевості Фото: Apophis

Космічна місія з дослідження ям на Місяці має стартувати не раніше 2033 року. Планується, що необхідне обладнання на Місяць доставить ракета Ariane 6. Далі посадковий модуль European Large Logistic Lander, що спускається, доставить на поверхню апарати RoboCrane і Daedalus.

Першою метою дослідники обрали яму Маріус-Гіллз. Її дослідження займе два земні тижні, що відповідає одному місячному дню. Вчені створили проєкти дослідницьких апаратів, а також склали карти навколишньої місцевості.

[ + – ] Так відбуватиметься дослідження заглиблень на Місяці

"Ця місія вимагатиме нових технологічних рішень, але це буде новий крок до розвитку технологій для дослідження Місяця та Марса", — говорить Франческо Сауро з ЄКА.

Нагадуємо, що в NASA почали шукати підрядника на розробку другого місячного посадкового модуля. Цей модуль необхідний для доставки астронавтів на Місяць і назад на космічний корабель. Головною метою цього конкурсу є те, що потрібно скласти конкуренцію SpaceX, яка вже зайнята такою розробкою.

Фокус також писав про те, що вчені планують зв'язати Землю та Місяць швидкісним інтернетом. Подібний проєкт планують реалізувати вже 2024 року.