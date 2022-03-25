NASA розпочинає конкурс на розробку другого місячного посадкового модуля

Друга компанія, яка розроблятиме свій місячний апарат для посадок і зльотів з поверхні, потрібна NASA, щоб підтримати конкуренцію.

NASA оголосило, що підтримає розробку другого посадкового модуля для доставлення астронавтів на поверхню Місяця і назад, щоб скласти конкуренцію SpaceX на пізнішому "стабільному" етапі програми Artemis, повідомляє Space News.

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Агентство заявило, що незабаром розпочне конкурс на те, що воно називає Sustaining Lunar Development. Переможець розпочне роботу над другим посадковим модулем.

Нагороду Human Landing System (HLS) присудили SpaceX у квітні 2021 року. SpaceX проведе демонстраційну посадку на Місяць без екіпажу та з екіпажем, як зазначено в контракті SpaceX HLS Option A.

Нагорода Sustaining Lunar Development призначена для того, щоб дві компанії могли конкурувати за пізніші контракти на обслуговування для посадкових місій Artemis, забезпечуючи конкуренцію, яку багато хто лобіював у Конгресі після того, як NASA віддала SpaceX єдину нагороду Варіанта А.

"Сьогоднішнє оголошення — це те, що я сказав Конгресу. Я обіцяв конкуренцію, ось вона", — сказав адміністратор NASA Білл Нельсон, спілкуючись із журналістами про нову програму.

Одна з відмінностей проєкту Sustaining Lunar Development полягає в тому, що посадкові модулі мають розрахувати на вищу продуктивність, ніж у межах конкурсу HLS, включаючи здатність доставляти більше астронавтів та вантажів на місячну поверхню та підтримувати довше перебування на Місяці. Представники агентства, однак, не надали жодних конкретних змін у вимогах.

SpaceX не матиме права брати участь у контракті Sustaining Lunar Development. Проте, NASA заявило, що планує використовувати положення у своїй нагороді HLS, зване Варіантом B, для фінансування розробки змін у посадковому модулі Starship SpaceX для підтримки нових вимог під час другої демонстраційної місії з екіпажем.

Чиновники NASA заявили, що рішення про проведення другого конкурсу не показує недовіру SpaceX до її розробки HLS. "Ми, як і раніше, націлені на 2025 рік для цієї посадки. SpaceX продовжує успішно виконувати цю місію", — сказав Джим Фрі, заступник адміністратора з розробки дослідницьких систем.

"Але крім Artemis 3 ми хочемо посилити здорову конкуренцію і розширити наші місячні можливості, щоб підтримати більше науки, більше досліджень і місячний ринок, що розвивається", — додав Фрі.

Sustaining Lunar Development розроблятимуть в межах загальної програми HLS, сказала Ліза Вотсон-Морган, керівниця програми HLS НАСА. Нова нагорода буде фіксованою, заснованою на досягнутих етапах, як і початкова нагорода HLS, і матиме дуже схожі вимоги до варіанту B.

Вотсон-Морган сказала, що НАСА опублікує попередній запит пропозицій (RFP) для нового проєкту до кінця березня 2022 року. Остаточний звіт опублікують пізніше навесні з метою нагородження на початку наступного року.

Нельсон відмовився вдаватися до подробиць про бюджет Sustaining Lunar Development. Очікують, що Білий дім опублікує свою пропозицію про бюджет на 2023 фінансовий рік вже 28 березня, в якому вкажуть фінансові деталі проєкту.

Однак НАСА щосили намагалося забезпечити фінансування HLS, отримавши лише близько чверті з 3,4 мільярда доларів, запитаних у 2021 фінансовому році. Воно дійсно отримало повне фінансування, хоч і на набагато нижчому рівні в 1,195 мільярда доларів, на 2022 фінансовий рік. Забезпечити кілька мільярдів доларів додаткового фінансування для другого посадкового модуля завдяки законопроєктам про інфраструктуру та заохочувальним заходам минулого року також не вдалося.

Другий посадковий модуль може бути значно дорожчим, ніж 2,9 мільярда доларів, витрачених на нагороду HLS Option A для SpaceX. У початковому конкурсі команда під керівництвом Blue Origin запропонувала 6 мільярдів доларів, а в третій пропозиції Dynetics запропонувала ще більше. Їх призначали для апаратів Варіанта А, що спускалися, які були б менш функціональними й, імовірно, менш дорогими, ніж ті, які відповідали б вимогам для сталого розвитку місячної програми.

Фрі розповів, що він сподівається, що деякі контракти на розробку технологій, укладені у вересні для робіт зі зниження ризику, зменшать вартість модулів Sustaining Lunar Development. "Багато людей казали нам: "Ми багато чому навчилися і думаємо, що цього разу наші ставки можуть бути кращими", — сказав Фрі.

Раніше Фокус повідомляв про заяву Ілона Маска, який говорив, що може висадити людей на Місяць раніше за 2024 рік. Тим часом ракету Space Launch System, яку викотили на пусковий майданчик для тестів, сфотографували з космосу.