NASA начинает конкурс на разработку второго лунного посадочного модуля

Вторая компания, которая будет разрабатывать свой лунный аппарат для посадок и взлетов с поверхности нужна NASA, чтобы поддержать конкуренцию.

NASA объявило, что поддержит разработку второго посадочного модуля для доставки астронавтов на поверхность Луны и обратно, чтобы составить конкуренцию SpaceX на более позднем "устойчивом" этапе программы Artemis, сообщает Space News.

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Агентство заявило, что вскоре начнет конкурс на то, что оно называет Sustaining Lunar Development. Победитель начнет работу над вторым посадочным модулем.

Награду Human Landing System (HLS), присудили SpaceX в апреле 2021 года. SpaceX проведет демонстрационную посадку на Луну без экипажа и с экипажем, как в указано в контракте SpaceX HLS Option A.

Награда Sustaining Lunar Development предназначена для того, чтобы две компании могли конкурировать за более поздние контракты на обслуживание для посадочных миссий Artemis, обеспечивая конкуренцию, которую лоббировали многие в Конгрессе лоббировали после того, как NASA отдала SpaceX единственную награду Варианта А.

"Сегодняшнее объявление — это то, что я сказал Конгрессу. Я обещал конкуренцию, так что вот она", — сказал администратор NASA Билл Нельсон во время разговора с журналистами о новой программе.

Одно из отличий проекта Sustaining Lunar Development состоит в том, что посадочные модули должны быть рассчитаны на более высокую производительность, чем в рамках конкурса HLS, включая способность доставлять больше астронавтов и грузов на лунную поверхность и поддерживать более длительное пребывание на Луне. Представители агентства, однако, не представили никаких конкретных изменений в требованиях.

SpaceX не будет иметь права участвовать в контракте Sustaining Lunar Development.Тем не менее, NASA заявило, что планирует использовать положение в своей награде HLS, называемое Вариантом B, для финансирования разработки изменений в посадочном модуле Starship SpaceX для поддержки новых требований во время второй демонстрационной миссии с экипажем.

Чиновники NASA заявили, что решение о проведении второго конкурса не отражает недоверие SpaceX к ее разработке HLS. "Мы по-прежнему нацелены на 2025 год для этой посадки. SpaceX продолжает успешно выполнять эту миссию", — сказал Джим Фри, заместитель администратора по разработке исследовательских систем.

"Но помимо Artemis 3 мы хотим усилить здоровую конкуренцию и расширить наши лунные возможности, чтобы поддержать больше науки, больше исследований и развивающийся лунный рынок", — добавил Фри.

Sustaining Lunar Development будет разрабатываться в рамках общей программы HLS, сказала Лиза Уотсон-Морган, руководитель программы HLS НАСА. Новая награда будет фиксированной, основанной на достигнутых этапах, как и первоначальная награда HLS, и будет иметь очень похожие требования к варианту B.

Уотсон-Морган сказал, что НАСА опубликует предварительный запрос предложений (RFP) для нового проекта к концу марта 2022 года. Окончательный отчет будет опубликован позже весной с целью присуждения награды в начале следующего года.

Нельсон отказался вдаваться в подробности о бюджете Sustaining Lunar Development. Ожидается, что Белый дом опубликует свое предложение по бюджету на 2023 финансовый год уже 28 марта, в котором будут указаны финансовые детали проекта.

Однако НАСА изо всех сил пыталось обеспечить финансирование HLS, получив лишь около четверти из 3,4 миллиарда долларов, запрошенных в 2021 финансовом году. Оно действительно получило полное финансирование, хотя и на гораздо более низком уровне в 1,195 миллиарда долларов, на 2022 финансовый год. Обеспечить несколько миллиардов долларов дополнительного финансирования для второго посадочного модуля за счет законопроектов об инфраструктуре и стимулирующих мерах в прошлом году также не удалось.

Второй посадочный модуль может быть значительно дороже, чем 2,9 миллиарда долларов, потраченных на награду HLS Option A для SpaceX. В первоначальном конкурсе команда под руководством Blue Origin предложила 6 миллиардов долларов, а в третьем предложении Dynetics предложила еще больше. Они предназначались для спускаемых аппаратов Варианта А, которые были бы менее функциональными и, предположительно, менее дорогими, чем те, которые соответствовали бы требованиям для устойчивого развития лунной программы.

Фри рассказал, что он надеется, что некоторые контракты на разработку технологий, заключенные в сентябре для работ по снижению риска, снизят стоимость посадочных модулей Sustaining Lunar Development. "Многие люди говорили нам: "Мы многому научились и думаем, что на этот раз наши ставки могут быть лучше", — сказал Фри.

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