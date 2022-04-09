Вчені з'ясували, чому зворотний бік Місяця відрізняється від його видимої частини

Відповідно до нового дослідження, різницю між сторонами супутника Землі пов'язані з колосальним древнім ударом.

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Видима сторона Місяця дуже відрізняється від її не зверненої до Землі частини. На видимій стороні супутника Землі переважають місячні моря – це темні плями на поверхні, які є залишками стародавніх потоків лави. На зворотному боці Місяця повно кратерів і майже немає місячних морів. Чому дві сторони Місяця відрізняються один від одного, давно намагаються з'ясувати вчені. І тепер вони мають нову гіпотезу, в якій йдеться про те, що це пов'язано з гігантським ударом, який стався мільярди років тому поряд з південним полюсом Місяця, повідомляє CNET.

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Те, що дві сторони Місяця відрізняються вперше виявили світські та американські космічні апарати у 1960-х роках минулого століття. Виявилося, що поверхня Місяця на її зворотному боці не тільки має більше кратерів, але і, як показали пізніші космічні місії, там є зовсім інші хімічні елементи, ніж на її видимому боці.

Місячні моря, які ми бачимо із Землі, – це результат потоків лави, яка з'явилася через вулканічну активність. Але чому таких темних плям немає на звороті Місяця? На це питання вирішили відповісти вчені з Університету Брауна.

[ + – ] Видима сторона Місяця дуже відрізняється від її не зверненої до Землі частини. На видимому нам боці супутника Землі переважають місячні моря – це темні плями на поверхні, які є залишками давніх потоків лави. Фото: ISS

За допомогою комп'ютерного моделювання вчені вирішили подивитися, що могло статися давним-давно, задовго до будь-якої вулканічної активності на поверхні Місяця. Дослідники відтворили потужний удар по поверхні Місяця, який мільярди років тому змінив її та сформувався величезний кратер на півдні зворотного боку нашого супутника, який називається Басейн Південний полюс – Ейткен.

"Нам відомо, що великі удари, схожі на той, який сформував Басейн Південний полюс — Ейткен, повинні створювати багато тепла. Питання в тому, як це тепло впливає на внутрішню динаміку Місяця", — каже Метт Джонс з Університету Брауна.

В результаті вчені з'ясували, що зіткнення з великим космічним об'єктом мало створити масивний шлейф тепла, який поширювався через надра Місяця. Цей шлейф переніс на видимий бік Місяця набір рідкісноземельних елементів та елементів, що виділяють тепло. Ця концентрація елементів могла сприяти вулканізму та появі потоків лави, які створили місячні моря. Але на звороті Місяця таких процесів не відбувалося.

[ + – ] На звороті Місяця повно кратерів і практично немає місячних морів Фото: ISS

Нова гіпотеза узгоджується з іншою відмінністю між зворотною та видимою стороною Місяця. Відомо, що багато регіонів на зверненій до нас частині Місяця містять хімічні елементи, такі як калій та фосфор, а також елементи, що виробляють тепло, такі як торій та інші рідкісноземельні елементи. Але їх немає на звороті Місяця. Але ці елементи вчені виявили під час комп'ютерного моделювання вулканічної активності на Місяці.

За словами вчених, результати нового дослідження відповідають на одну з найголовніших загадок супутника Землі. Але поки що це лише гіпотеза та необхідні додаткові дослідження, щоб її перевірити.

Нагадуємо, що вчені готуються досліджувати мережу печер під поверхнею Місяця. Дані отримані цих печер зможуть пролити світло на історію супутника Землі. Також з часом ці поглиблення на поверхні можна буде використовувати для обладнання майбутніх підкорювачів Місяця.