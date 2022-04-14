На Луну без России. ЕКА отказалась от сотрудничества с РФ в рамках всех лунных миссий

Компания не будет совместно работать с космическим агентством Роскосмос в научных миссиях "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" из-за вторжения России на территорию Украины.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило, что прекращает сотрудничество с Россией в ряде космических миссий на Луну. Причиной этому стало вторжение России на территорию Украины, пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

"После начала российской агрессии против Украины генеральный директор ЕКА инициировал пересмотр всех мероприятий, проводимых в настоящее время в сотрудничестве с Россией и Украиной", — говорится в заявлении ЕКА.

Компания заявила, что больше не будет сотрудничать с российским космическим агентством Роскосмос в научных миссиях "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27". ЕКА намеревалось использовать важные технологии в трех роботизированных миссиях на Луну, начиная с запланированного запуска "Луны-25" в августе.

"Наша цель состоит в том, чтобы определить возможные последствия этого нового геополитического кризиса для программ и деятельности ЕКА и создать более устойчивую и надежную космическую инфраструктуру для Европы", — подчеркнуло ЕКА.

[ + – ] Компания заявила, что больше не будет сотрудничать с российским космическим агентством Роскосмос в научных миссиях "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27"

Более того, представители ЕКА добавили, что российская агрессия против Украины и введенные в результате санкции представляют собой фундаментальное изменение обстоятельств и делают невозможным для ЕКА осуществление запланированного лунного сотрудничества.

В заявлении также говорилось, что научно-технические достижения ЕКА для этих миссий по-прежнему имеют важное значение и что космическое агентство работает над поиском альтернатив для продолжения миссий с использованием другой техники.

Вместо этого ЕКА планирует полететь на коммерческих космических аппаратах в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services с буровой установкой PROSPECT, предназначенной для "Луны-27", и навигационной камерой, предназначенной для "Луны 25".

В прошлом месяце ЕКА также заявило, что продолжать работать с Роскосмосом над проектом марсохода британского производства Rosalind Franklin — практически невозможно.

Официально известная как ЭкзоМарс, миссия по отправке ровера Rosalind Franklin на Красную планету была запланирована на сентябрь. Он должен был стартовать с космодрома Байконур (Казахстан) на российской ракете и приземлиться на Марсе 8 месяцев спустя с использованием российского оборудования. Однако весь проект сейчас находится под угрозой из-за продолжающееся агрессии России на территории Украины.