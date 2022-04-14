На місяць без Росії. ЄКА відмовилася від співпраці з РФ у межах усіх місячних місій
Компанія не буде спільно працювати з космічним агентством Роскосмос у наукових місіях "Місяць-25", "Місяць-26" і "Місяць-27" через вторгнення Росії на територію України.
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Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило, що припиняє співпрацю з Росією в низці космічних місій на Місяць. Причиною цього стало вторгнення Росії на територію України, пише Daily Mail.
"Після початку російської агресії проти України генеральний директор ЄКА ініціював перегляд усіх заходів, що проводяться зараз у співпраці з Росією та Україною", — йдеться в заяві ЄКА.
Компанія заявила, що більше не співпрацюватиме з російським космічним агентством Роскосмос у наукових місіях "Місяць-25", "Місяць-26" і "Місяць-27". ЄКА мала намір використовувати важливі технології в трьох роботизованих місіях на Місяць, починаючи із запланованого запуску "Місяця-25" у серпні.
"Наша мета полягає в тому, щоб визначити можливі наслідки цієї нової геополітичної кризи для програм і діяльності ЄКА та створити більш стійку та надійну космічну інфраструктуру для Європи", — наголосило ЄКА.
Крім того, представники ЄКА додали, що російська агресія проти України та введені в результаті санкції є фундаментальною зміною обставин і унеможливлюють ЄКА здійснення запланованого місячного співробітництва.
У заяві також говорилося, що науково-технічні досягнення ЄКА для цих місій, як і раніше, мають важливе значення та що космічне агентство працює над пошуком альтернатив для продовження місій із використанням іншої техніки.
Натомість ЄКА планує полетіти на комерційних космічних апаратах у межах програми NASA Commercial Lunar Payload Services із буровою установкою PROSPECT, призначеною для "Місяця-27", та навігаційною камерою, призначеною для "Місяця-25".
Минулого місяця ЄКА також заявила, що продовжувати працювати з Роскосмосом над проєктом марсохода британського виробництва Rosalind Franklin практично неможливо.
Офіційно відома як "ЕкзоМарс", місія з відправки ровера Rosalind Franklin на Червону планету була запланована на вересень. Він повинен був стартувати з космодрому "Байконур" (Казахстан) на російській ракеті та приземлитися на Марсі через 8 місяців із використанням російського обладнання. Проте весь проєкт зараз перебуває під загрозою через агресію Росії, що триває, на території України.