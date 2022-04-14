На місяць без Росії. ЄКА відмовилася від співпраці з РФ у межах усіх місячних місій

Компанія не буде спільно працювати з космічним агентством Роскосмос у наукових місіях "Місяць-25", "Місяць-26" і "Місяць-27" через вторгнення Росії на територію України.

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Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило, що припиняє співпрацю з Росією в низці космічних місій на Місяць. Причиною цього стало вторгнення Росії на територію України, пише Daily Mail.

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"Після початку російської агресії проти України генеральний директор ЄКА ініціював перегляд усіх заходів, що проводяться зараз у співпраці з Росією та Україною", — йдеться в заяві ЄКА.

Компанія заявила, що більше не співпрацюватиме з російським космічним агентством Роскосмос у наукових місіях "Місяць-25", "Місяць-26" і "Місяць-27". ЄКА мала намір використовувати важливі технології в трьох роботизованих місіях на Місяць, починаючи із запланованого запуску "Місяця-25" у серпні.

"Наша мета полягає в тому, щоб визначити можливі наслідки цієї нової геополітичної кризи для програм і діяльності ЄКА та створити більш стійку та надійну космічну інфраструктуру для Європи", — наголосило ЄКА.

[ + – ] Компанія заявила, що більше не співпрацюватиме з російським космічним агентством Роскосмос у наукових місіях "Місяць-25", "Місяць-26" і "Місяць-27"

Крім того, представники ЄКА додали, що російська агресія проти України та введені в результаті санкції є фундаментальною зміною обставин і унеможливлюють ЄКА здійснення запланованого місячного співробітництва.

У заяві також говорилося, що науково-технічні досягнення ЄКА для цих місій, як і раніше, мають важливе значення та що космічне агентство працює над пошуком альтернатив для продовження місій із використанням іншої техніки.

Натомість ЄКА планує полетіти на комерційних космічних апаратах у межах програми NASA Commercial Lunar Payload Services із буровою установкою PROSPECT, призначеною для "Місяця-27", та навігаційною камерою, призначеною для "Місяця-25".

Минулого місяця ЄКА також заявила, що продовжувати працювати з Роскосмосом над проєктом марсохода британського виробництва Rosalind Franklin практично неможливо.

Офіційно відома як "ЕкзоМарс", місія з відправки ровера Rosalind Franklin на Червону планету була запланована на вересень. Він повинен був стартувати з космодрому "Байконур" (Казахстан) на російській ракеті та приземлитися на Марсі через 8 місяців із використанням російського обладнання. Проте весь проєкт зараз перебуває під загрозою через агресію Росії, що триває, на території України.