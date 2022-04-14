Ученые определили психотип настоящего "козла": названы 10 основополагающих черт

Исследователи определили профиль личности людей, которых "награждают" таким оскорблением.

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Названием рогатого животного часто используют для того, чтобы обозначить людей, которые раздражают, ведут себя глупо, отвратительно или непристойно. Это всем известно. Но не совсем понятно, как термин "козел" по отношению к человеку пересекается с чертами личности, которые приняты в "Большой пятерке" — модели личности человека, которая отражает восприятие людей друг другом. Чтобы изучить это, ученые провели эксперимент, пытаясь выяснить, что термин "козел" говорит о воспринимаемой личности человека, и определить виды поведения, которые люди связывают с этим оскорблением, сообщает ScienceAlert.

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Большая пятерка — это модель личности человека, которая отражает восприятие людей друг другом. В ее основе лежит анализ словесных описаний характеристик человека.

Модель предполагает, что личность человека включает в себя 5 общих черт:

экстраверсию,

доброжелательность (способность прийти к согласию),

добросовестность,

невротизм (противоположность эмоциональной стабильности)

интеллект (способность приобретать новый опыт)

Суть нового исследования

Ученые из Университета штата Джорджия под руководством Бринкли Шарпа провели исследование, в ходе которого попросили почти 400 человек описать самого большого "козла", которого они знали лично. Также ученые попросили описать, как они воспринимают личность этого человека, его убеждения и поведение.

"Участники эксперимента без особых трудностей сразу же назвали самых больших "козлов", которые встречались на их жизненном пути", — говорит Шарп.

Результаты опроса показали, что люди считают, что человек о котором они говорят на 100% заслуживает это оскорбление.

"Что самое интересное, так это то, что практически каждый из нас имеет потенциал стать "козлом" по мнению другого человека, даже если это не так сейчас, то все может изменится в будущем", — говорит Шарп.

Все мужики…

По словам ученого, 35,26% жертв этого оскорбления были романтическими партнерами, коллегами, начальниками, членами семьи или друзьями участников эксперимента в данный момент. А 50,13% — это те, кто раньше был таковым. Например, бывшие любовники, бывшие коллеги и бывшие друзья и также бывшие члены семьи.

"Согласно нашему исследованию, "козлами" считают в основном мужчин, и как правило они вступили в стадию среднего возраста", — говорит Шарп.

[ + – ] "Козлами" считают в основном мужчин, и как правило они вступили в стадию среднего возраста Фото: Pinterest

По словам ученого, люди, которых воспринимают как "козлов", имеют следующие черты:

агрессия,

гнев,

высокомерие,

черствость,

властное поведение,

невнимательность,

безответственность,

манипулятивность,

грубость,

лицемерие и многое другое.

"Козел" — это расстройство?

"Когда речь идет о поведении, то "козлы" не обязательно были враждебно настроены по отношению к людям, но их просто не заботило, что другие думают или как их воспринимают другие", — говорит Шарп.

Результаты показывают, что с точки зрения черт личности "Большой пятерки", поведение "козла" больше всего соответствует низкой уступчивости, низкой добросовестности, высокому невротизму и низкой открытости чему-то новому.

"Конечный профиль личности настоящего "козла" похож на предварительные психопатические, антисоциальные и нарциссические расстройства личности", — говорит Шарп.

Это не означает, что люди, которых мы определяем, как "козлы", на самом деле являются людьми с расстройствами личности. Скорее, негативное поведение часто воспринимается как совпадение с этими описаниями, говорят ученые.

"Я думаю, что вывод исследования заключается в том, что оскорбления имеют значение. Мы действительно имеем в виду определенные черты характера, или мы связываем их с определенными характеристиками поведения человека", — говорит Шарп.

Напоминаем, что ученые выяснили, что делает человека скучным и неприятным для общения.