Учені визначили психотип справжнього "козла": названі 10 основних рис

Дослідники визначили профіль особистості людей, яких "нагороджують" такою образою.

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Назву рогатої тварини часто використовують для того, щоб позначити людей, які дратують, поводяться безглуздо, огидно або непристойно. Це всім відомо. Але не зовсім зрозуміло, як термін "козел" стосовно до людини перетинається з рисами особистості, які прийняті у "Великій п'ятірці" — моделі особистості людини, яка відображає сприйняття людей одне одним. Щоб вивчити це, вчені провели експеримент, намагаючись з'ясувати, що термін "козел" говорить про особистість людини, яку сприймають, і визначити види поведінки, які люди пов'язують із цією образою, повідомляє ScienceAlert.

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Велика п'ятірка – це модель особистості людини, яка відбиває сприйняття людей одне одним. У основі лежить аналіз словесних описів характеристик людини.

Модель передбачає, що особистість людини включає 5 загальних рис:

екстраверсію,

доброзичливість (здатність дійти згоди),

сумлінність,

невротизм (протилежність емоційної стабільності),

інтелект (здатність набувати нового досвіду).

Суть нового дослідження

Учені з Університету штату Джорджія під керівництвом Брінклі Шарпа провели дослідження, під час якого попросили майже 400 людей описати найбільшого "козла", якого вони знали особисто. Також учені попросили описати, як вони сприймають особистість цієї людини, її переконання та поведінку.

"Учасники експерименту без особливих труднощів відразу ж назвали найбільших "козлів", які зустрічалися на їхньому життєвому шляху", — каже Шарп.

Результати опитування показали, що люди вважають, що людина, про яку вони говорять, на 100% заслуговує на цю образу.

"Що найцікавіше, так це те, що практично кожен із нас має потенціал стати "козлом" на думку іншої людини, навіть якщо це не так зараз, то все може змінитись у майбутньому", — говорить Шарп.

Усі чоловіки…

За словами вченого, 35,26% жертв цієї образи були романтичними партнерами, колегами, начальниками, членами сім'ї чи друзями учасників експерименту. А 50,13% — це ті, хто раніше був таким. Наприклад, колишні коханці, колишні колеги та колишні друзі, а також колишні члени сім'ї.

"Згідно з нашим дослідженням, "козлами" вважають здебільшого чоловіків, і, як правило, вони вступили в стадію середнього віку", — говорить Шарп.

[ + – ] "Козлами" вважають в основному чоловіків, і, як правило, вони вступають у стадію середнього віку Фото: Pinterest

За словами вченого, люди, яких сприймають як "козлів", мають такі риси:

агресія,

гнів,

зверхність,

черствість,

владна поведінка,

неуважність,

безвідповідальність,

маніпулятивність,

грубість,

лицемірство та багато іншого.

"Козел" — це розлад?

"Коли йдеться про поведінку, то "козли" не обов'язково були вороже налаштовані стосовно людей, але їх просто не турбувало, що інші думають або як їх сприймають інші", — каже Шарп.

Результати показують, що, з погляду рис особистості "Великої п'ятірки", поведінка "козла" найбільше відповідає низькій поступливості, низькій сумлінності, високому невротизму та низькій відкритості чомусь новому.

"Кінцевий профіль особистості справжнього "козла" схожий на попередні психопатичні, антисоціальні та нарцисичні розлади особистості", — говорить Шарп.

Це не означає, що люди, яких ми визначаємо "козлами", насправді є людьми з розладами особистості. Швидше, негативна поведінка часто сприймається як збіг із цими описами, кажуть учені.

"Я думаю, що висновок дослідження полягає в тому, що образи мають значення. Ми справді маємо на увазі певні риси характеру, або ми пов'язуємо їх із певними характеристиками поведінки людини", — каже Шарп.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що робить людину нудною та неприємною для спілкування.