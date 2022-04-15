Такси для тихоходки. Крошечные беспозвоночные научились путешествовать на улитках

Микроскопические существа могут оседлать улиток, чтобы добраться до места назначения, но это путешествие может закончиться тем, что они задохнутся в слизи улиток.

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Исследование польских ученых показало, что восьминогие микроскопические беспозвоночные, которых также называют маленькие водяные медведи, могут ездить на наземных улитках, чтобы перемещаться на более далекие расстояния, чем они могли бы переместиться самостоятельно, сообщает ScienceAlert.

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Хотя поездка на улитках помогает тихоходкам расселиться в новых местах, слизь, которая покрывает улиток часто оказывается фатальной для микроскопических существ.

Не убиваемая тихоходка

Размер тихоходок — от 0,05 до 1,2 миллиметра в длину. Эти беспозвоночные могут жить везде, где есть жидкая вода: в океанах, реках, озерах, а также в сырых зарослях лишайников и мхов, которые растут на камнях и деревьях.

Тихоходок часто называют "не убиваемыми существами", ведь они могут выдержать экстремально высокие и низкие температуры, высочайшее давление, на них не действует УФ-излучение, они могут выжить в безвоздушном пространстве. А все потому, что при наступлении неблагоприятных условий эти водяные медведи впадают в состояние анабиоза, при котором уровень воды в их телах снижается до 1% от нормального.

[ + – ] Тихоходка под микроскопом. В левом нижнем углу - тихоходка в состоянии анабиоза Фото: Live Science

"Такси" для тихоходок

Ученые из Университет имени Адама Мицкевича в Польше недавно обнаружили, что тихоходки могут перемещаться на улитках, которые делят с ними одну и ту же среду обитания. Хотя эти существа и сами могут ходить и плавать, но у них слишком крошечные ножки, для того чтобы унести их далеко. Поэтому, чтобы переместиться в новый район, тихоходкам нужен ветер, вода или "перевозчик" из животного мира, поверхность которого будет покрыта влагой, чтобы водяной медведь мог выжить.

"Нам было интересно снова обратится к теме перемещений тихоходок, так как последнее исследование в этом направлении проводилось 55 лет назад. Тогда ученые заметили, что улитки могут проглотить тихоходку, перенести ее таким образом в другое место, а потом она выйдет с фекалиями и снова оживет после пребывания в состоянии анабиоза", — говорит София Ксенжкевич-Парульска из Университета имени Адама Мицкевича.

Ученые решили проверить свою гипотезу о том, что улитки могут служить в качестве "такси" для тихоходок. Они взяли улиток и тихоходок, которые имеют один и тот же ареал обитания в Западной Европе. Раковина улитки имеет в диаметре 22 мм и поэтому она является хорошим кандидатом в "перевозчики".

[ + – ] Ученые использовали улиток и тихоходок, которые имеют один и тот же ареал обитания в Западной Европе Фото: Live Science

Во время экспериментов, ученые направляли улиток ползти по воде и мху, где находились тихоходки, чтобы посмотреть, сколько этих существ смогут собрать улитки. Оказалось, что тихоходки легко прилипают к покрытой слизью поверхности улиток. Но больше их улитки перевезли, когда ползли через воду, а не через мох.

Смертельное путешествие

Но есть один смертельный недостаток у этих путешествий. Оказалось, что после отделения от улитки на тихоходках оставалась их слизь, которая потом засыхала. Эта слизь засыхает настолько быстро, что тихоходки не успевают перейти в состояние анабиоза. Точнее, это удается не всем. Ученым удалось оживить только чуть более трети водяных медведей, которые перемещались с помощью улиток.

[ + – ] Тихоходка в зарослях мха Фото: Live Science

"Улиток может переносить в пространстве и ветер, но таким образом тихоходка может оказаться в очень опасном для себя месте. Перемещение на улитке, скорее всего, приведет к тому, что существо попадет в среду, похожую на ту, в которой началось ее путешествие. Но даже если тихоходка переедет на место, которое находится всего в нескольких сантиметрах, этого достаточно, чтобы улучшилось генетическое разнообразие среди этих микроскопических существ", — говорит Ксенжкевич-Парульска.

Напоминаем, что ученые даже стреляли тихоходками, чтобы проверить их выживаемость в космосе.