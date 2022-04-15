Таксі для тихоходки. Крихітні безхребетні навчилися подорожувати на равликах

Мікроскопічні істоти можуть осідлати равликів, щоб дістатися місця призначення, але ця подорож може закінчитися тим, що вони задихнуться в слизу равликів.

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Дослідження польських учених показало, що восьминогі мікроскопічні безхребетні, яких також називають маленькими водяними ведмедями, можуть їздити на наземних равликах, щоб пересуватися на більші відстані, ніж вони могли б переміститися самостійно, повідомляє ScienceAlert.

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Хоча поїздка на равликах допомагає тихоходкам розселитися в нових місцях, слиз, який покриває равликів, часто виявляється фатальним для мікроскопічних істот.

Невмируща тихоходка

Розмір тихоходок — від 0,05 до 1,2 міліметра завдовжки. Ці безхребетні можуть жити скрізь, де є рідка вода: в океанах, річках, озерах, а також у сирих чагарниках лишайників і мохів, які ростуть на камінні та деревах.

Тихоходок часто називають невмирущими істотами, адже вони можуть витримати екстремально високі та низькі температури, найвищий тиск, на них не діє УФ-випромінювання, вони можуть вижити в безповітряному просторі. А все тому, що при настанні несприятливих умов ці водяні ведмеді впадають у стан анабіозу, при якому рівень води в їхніх тілах знижується до 1% від нормального.

[ + – ] Тихоходка під мікроскопом. У лівому нижньому кутку — тихоходка в стані анабіозу Фото: Seneca-Guns

"Таксі" для тихоходок

Учені з Університету імені Адама Міцкевича в Польщі нещодавно виявили, що тихоходки можуть переміщатися на равликах, які ділять із ними те саме середовище проживання. Хоча ці істоти й самі можуть ходити та плавати, але в них занадто крихітні ніжки, щоб пересуватися далеко. Тому, щоб переміститися в новий район, тихоходкам потрібен вітер, вода або "перевізник" із тваринного світу, поверхня якого буде вкрита вологою, щоб водяний ведмідь міг вижити.

"Нам було цікаво знову звернутися до теми переміщень тихоходок, тому що останнє дослідження в цьому напрямку проводилося 55 років тому. Тоді вчені помітили, що равлики можуть проковтнути тихоходку, перенести її таким чином в інше місце, а потім вона вийде з фекаліями та знову оживе після перебування в стані анабіозу", — каже Софія Ксенжкевич-Парульська з Університету імені Адама Міцкевича.

Учені вирішили перевірити свою гіпотезу про те, що равлики можуть служити "таксі" для тихоходок. Вони взяли равликів і тихоходок, які мають той самий ареал проживання в Західній Європі. Раковина равлика має в діаметрі 22 мм і тому є хорошим кандидатом у "перевізники".

[ + – ] Учені використовували равликів і тихоходок, які мають один і той самий ареал проживання в Західній Європі Фото: Seneca-Guns

Під час експериментів учені спрямовували равликів повзти по воді та моху, де були тихоходки, щоб подивитися, скільки цих істот зможуть зібрати равлики. Виявилося, що тихоходки легко прилипають до покритої слизом поверхні равликів. Але більше їх равлики перевезли, коли повзли через воду, а не через мох.

Смертельна подорож

Але є один смертельний недолік цих подорожей. Виявилося, що після відокремлення від равлика на тихоходках залишався його слиз, який потім засихав. Цей слиз засихає настільки швидко, що тихоходки не встигають перейти в стан анабіозу. Точніше це вдається не всім. Ученим вдалося оживити лише трохи більше третини водяних ведмедів, які переміщувалися за допомогою равликів.

[ + – ] Тихоходка в заростях моху Фото: Seneca-Guns

"Слимаків може переносити в просторі й вітер, але так тихоходка може опинитися в дуже небезпечному для себе місці. Переміщення на равлику, швидше за все, призведе до того, що істота потрапить у середу, схожу на ту, в якій почалася її подорож. Але навіть якщо тихоходка переїде на місце, яке розташоване всього за кілька сантиметрів, цього достатньо, щоб покращилася генетична різноманітність серед цих мікроскопічних істот", — каже Ксенжкевич-Парульська.

Нагадуємо, що вчені навіть стріляли тихоходками, щоб перевірити їхнє виживання в космосі.