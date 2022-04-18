Загадка от Цицерона. Раскрыт секрет древнеримских монет, на который намекал философ

Одно из высказываний Цицерона касательно римских денег долгое время вызывало споры у историков. Но теперь сами монеты ответили на вопрос: что имел в виду римский политический деятель?

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Римский государственный деятель и философ Марк Туллий Цицерон в 44 году до н.э. написал в одном из своих эссе о том, что древнеримские монеты – денарии, меняются. Но историки долго не могли понять, что он имел в виду. Но ученые из Уорикского университета, кажется, решили, эту загадку, сообщает ScienceAlert.

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"Ученые долго спорили о том, что имел в виду Цицерон, когда написал, что "стоимость монет меняется то вверх, то вниз". Но мы считаем, что теперь знаем ответ на этот вопрос", — говорит Кевин Батчер из Уорикского университета.

[ + – ] Бюст Цицерона из Капитолийских музеев в Риме Фото: wikipedia

Римская республика была частично на грани банкротства в 91 г. до н.э. из-за начавшейся Союзнической войны. Рим пытался подавить восстание итальянских народов, которые были союзниками Рима. Это восстание было вызвано отказом Рима предоставить своим союзникам права римских граждан. Эта война продолжалась до 88 года до н.э. и закончилась победой Рима. Но уже к 89 году до н.э. в Римской республике начался финансовый кризис и отрывок из эссе Цицерона предполагал, что люди начали терять доверие к денарию.

[ + – ] Но уже к 89 году до н.э. в Римской республике начался финансовый кризис и отрывок из эссе Цицерона предполагал, что люди начали терять доверие к денарию Фото: ScienceAlert

"Чтобы решить проблему римский государственный деятель Марк Марий Гратидиан в 85 году до н.э. провел финансовую реформу. Но что именно он сделал, до сих пор точно не известно. Есть только теории. Одна из них гласит, что Гратидиан установил правильный обменный курс между серебряным денарием и медным ассом (еще одна древнеримская монета). Изначально денарий стоил 10 ассов, но потом вес асса уменьшили, и денарий стал стоить 16 ассов. Согласно другой теории Гратидиан нашел метод обнаружения поддельных динариев и таким образом изымал их из оборота, что восстановило веру римлян в денежную систему", — говорит Батчер.

[ + – ] Изначально римский денарий стоил 10 ассов, но потом вес асса уменьшили, и денарий стал стоить 16 ассов Фото: wikipedia

По словам ученого, слова Цицерона слишком сложно правильно истолковать, чтобы понять, что именно происходило с деньгами в Древнем Риме в тот период.

"Цицерон писал об этом не для того, чтобы рассказать о происходящем с деньгами, а чтобы показать недееспособность правителей Рима", — говорит Батчер.

Чтобы найти ответы на давно интересующие вопросы, ученые проанализировали состав римских монет, которые выпускали в период Союзнической войны. Ученые обнаружили, что до 90 г. до н. э. денарий состоял из чистого серебра, но только пять лет спустя его количество в монетах упало на 10%.

"Стоимость денария упала ниже 95%, а затем снова упала до 90%, а у некоторых монет — до 86%, что говорит о серьезном финансовом кризисе", — говорит Мэтью Понтинг из Ливерпульского университета.

Обесценение валюты согласуется с другими свидетельствами финансовых проблем, в том числе с необычной мерой Рима по продаже государственной земли для покупки зерна в 89 г. до н.э. Значительный рост производства монет также произошел в 90 г. до н.э. И это вероятно связано с тем, что Риму нужно было финансировать Союзническую войну.

Намного позже, во время Гражданской войны в Риме (49-45 гг. до н.э.) римляне снова обесценили свои монеты, чтобы обеспечить финансовую стабильность. Но это обесценивание было не таким, как у монет, выпущенных в 87 г. до н.э.

[ + – ] Наиболее часто используемые номиналы монет и их относительные размеры во времена Римской империи Фото: wikipedia

"Возможно, в этом смысл слов Цицерона: стоимость монет была "разбросана", потому что никто не мог быть уверен, были ли у них денарии из чистого серебра или нет", — говорит Батчер.

По словам ученого, примерно в то время, когда Гратидиан издал свой эдикт, стандарт качества монет повысился, остановилось обесценивание денария и эта монета стала снова ценится гражданами Рима.

Напоминаем, что археологи нашли предмет, который использовали в Древнем Риме, когда рядом не было туалета.