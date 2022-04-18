Окаменеет или нет: что будет с человеком, если он упадет в самое щелочное озеро в мире

Как отмечают эксперты, в камень человек не превратится, однако это будет явно не самый приятный и веселый опыт.

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Жуткие фотографии животных, "превращенных в камень" едкими водами озера Натрон, прогремели на весь мир после того, как в 2013 году английский фотограф дикой природы Ник Брандт сделал снимки покрытых коркой трупов, найденных в этом регионе, пишет IFLS.

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Но почему озеро Натрон такое опасное?

Щелочность Озера Натрон может достигать pH фактора от 9 до 12, что почти в два раза выше приемлемого показателя для человека.

[ + – ] Щелочность Озера Натрон может достигать pH фактора от 9 до 12, что почти в два раза выше здорового показателя для человека

Оно является домом для множества диких животных, наиболее популярные из которых — малые фламинго, до 75% всемирной популяции которых появляется на свет именно здесь. Одна из причин, почему озеро так популярно среди выносливых фламинго, заключается в том, что хищники не могут долго жить в его водах, делая Натрон зоной, свободной от охоты.

Озеро находится на месте Ол-Доиньо-Ленгаи, единственного вулкана на планете, извергающего уникальную лаву: натрокарбонатит.

[ + – ] Одна из самых странных лав Земли: натрокарбонатит

Со временем соленое озеро впитало карбонат натрия и другие минералы натрокарбонатита с окружающих холмов, что сделало воду сильно щелочной. Возникающий в результате pH достаточен, чтобы обжечь кожу и глаза большинства животных и предвещает смерть тем, кто задержится слишком долго, но если человек прыгнет в воду, превратит ли она его в камень, как найденные животные?

Что произойдет с человеком, если он прыгнет в озеро Натрон?

Фламинго, обитающие на озере, имеют жесткую чешуйчатую кожу, которая защищает их от соленой воды, но вот кожа людей слишком мягкая и нежная, чтобы не пострадать от воды в озере.

[ + – ] Озеро Натрон - является домом для множества диких животных, наиболее популярные из которых — малые фламинго, до 75 % всемирной популяции которых появляется на свет именно здесь

Во-первых, Натрон очень горячее, его температура иногда достигает 60 °C. Кроме того, озеро имеет острые, как бритва, глыбы соли. Чрезвычайная соленость Натрона не превратит вас в камень, но будет адски жечь, если у вас есть порезы на коже или другие травмы.

Представьте, что произойдет, если вы шагнете в соленый океан с царапиной на ноге, это будет похожая боль, только намного хуже. Не особо весело. А если бы вы утонули или ваше тело бросили в озеро Натрон, высокое содержание соли в воде остановило бы процесс разложения, превратив вас в "маринованный огурец" в рассоле.