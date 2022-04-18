Скам'яніє чи ні: що буде з людиною, якщо вона впаде в найлужніше озеро у світі

Як зазначають експерти, на камінь людина не перетвориться, проте це буде явно не найприємніший і найвеселіший досвід.

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Жахливі фотографії тварин, "перетворених на камінь" їдкими водами озера Натрон, прогриміли на весь світ після того, як у 2013 році англійський фотограф дикої природи Нік Брандт зробив знімки покритих кіркою трупів, знайдених у цьому регіоні, пише IFLS.

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Але чому озеро Натрон таке небезпечне?

Лужність озера Натрон може досягати pH фактора від 9 до 12, що майже вдвічі вище за прийнятний показник для людини.

[ + – ] Лужність озера Натрон може досягати pH фактора від 9 до 12, що майже вдвічі вище за здоровий показник для людини

Воно є домом для безлічі диких тварин, найпопулярніші з яких — малі фламінго, до 75% всесвітньої популяції яких народжується саме тут. Одна з причин, чому озеро таке популярне серед витривалих фламінго, полягає в тому, що хижаки не можуть довго жити в його водах, роблячи Натрон зоною, вільною від полювання.

Озеро розташоване на місці Ол-Доїньйо-Ленгаї, єдиного вулкана на планеті, що вивергає унікальну лаву —натрокарбонатит.

[ + – ] Одна з найдивніших лав Землі — натрокарбонатит

Згодом солоне озеро ввібрало карбонат натрію та інші мінерали натрокарбонатиту з навколишніх пагорбів, що зробило воду сильно лужною. У результаті виник такий pH, якого достатньо, щоб обпалити шкіру й очі більшості тварин, і який віщує смерть тим, хто затримається занадто довго, але якщо людина стрибне у воду, чи вона перетвориться на камінь, як знайдені тварини?

Що станеться з людиною, якщо вона стрибне в озеро Натрон?

Фламінго, що мешкають на озері, мають жорстку лускату шкіру, яка захищає їх від солоної води, але шкіра людей занадто м'яка та ніжна, щоб не постраждати від води в озері.

[ + – ] Озеро Натрон є домом для безлічі диких тварин, найпопулярніші з яких — малі фламінго, до 75 % всесвітньої популяції яких з'являється на світ саме тут

По-перше, Натрон дуже гаряче, його температура іноді досягає 60°C. Крім того, озеро має гострі, як бритва, брили солі. Надзвичайна солоність Натрона не перетворить вас на камінь, але пекельно палитиме, якщо у вас є порізи на шкірі або інші травми.

Уявіть, що станеться, якщо ви зробите крок в солоний океан із подряпиною на нозі, це буде схожий біль, тільки набагато гірший. Не дуже весело. А якби ви втопилися або ваше тіло кинули в озеро Натрон, високий вміст солі у воді зупинив би процес розкладання, перетворивши вас на "маринований огірок" у розсолі.