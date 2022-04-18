Помогли мертвые крысы. Ученые разгадали тайны кораблекрушения 1400-летней давности

Помимо останков крыс были найдены несколько интересных артефактов, включая керамику и еду, помогающие составить представление о жизни на борту судна.

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По мнению исследователей из Хайфского университета, скелеты крыс, найденные на древних обломках грузового судна, затонувшего у берегов Израиля, дают новую ценную информацию, пишет Business Insider.

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Скелеты мертвых крыс на корабле, обозначенном как Ma'gan Mikhael B и датируемом периодом между 648 и 740 гг. н.э., помогли команде узнать больше о жизни судна, которое когда-то плавало по Средиземному морю.

Зооархеолог Сьерра Хардинг, отметила, что останки являются самым старым и единственным прямым свидетельством нашествия крыс на древнем корабле. Некоторые трупы принадлежат черным крысам, виду, который путешествовал с торговцами на Ближний Восток из Южной Азии и Индии более 2000 лет назад.

Однако, используя морфологию зубов, эксперты обнаружили, что другие крысы были экзотикой для этого района. Предварительные результаты показали, что они могли быть завезены из Туниса или Корсики в центральном Средиземноморье.

"Если подтвердится, что некоторые из этих крыс были на самом деле из центральных островов Средиземного моря, то это означает, что в этот период происходило гораздо больше коммуникаций, судоходства, обмена и торговли, которые в основном изображаются как просто армейские и морские сражения", — подчеркнула Хардинг.

[ + – ] Найденные на борту корабля Ma'gan Michael останки крыс

Подсказки к разнообразному экипажу корабля

Впечатляющее количество сохранившихся артефактов, обнаруженных на затонувшем корабле, помогло составить представление о жизни на борту древнего торгового судна, включая морское грузовое скопление византийской и раннеисламской керамики, а также груз длиной 25 м, состоящий из орехов и соуса, приготовленного из рыбы.

Исследование также дает ключ к пониманию разнообразной команды корабля, с христианскими крестами, мусульманскими молитвами, а также греческими и арабскими буквами, вырезанными на стенах.

На борту затонувшего судна не было обнаружено человеческих останков, что указывает на то, что экипаж добрался до берега, когда судно село на мель недалеко от берега. Когда корабль затонул у берегов Израиля, его сразу же засыпало песком толщиной до 2 м, что помогло сохранить его секреты.

Напомним, что в марте этого года морские археологи обнаружили в Британии известный затонувший корабль HMS Invincible. Больше всего ученых удивило в судне длиной 52 м, его невероятная сохранность.