Допомогли мертві щури. Вчені розгадали таємниці аварії корабля 1400-річної давності

Крім останків щурів знайдено кілька цікавих артефактів, включаючи кераміку та їжу, що допомагають скласти уявлення про життя на борту судна.

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На думку дослідників з Хайфського університету, скелети щурів, знайдені на стародавніх уламках вантажного судна, що затонуло біля берегів Ізраїлю, дають нову цінну інформацію, пише Business Insider.

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Скелети мертвих щурів на кораблі, позначеному як Ma'gan Mikhael B і датованому періодом між 648 і 740 рр. н.е., допомогли команді дізнатися більше про життя судна, яке колись плавало Середземним морем.

Зооархеологиня Сьєрра Хардінг зазначила, що останки є найстарішим і єдиним прямим доказом навали щурів на стародавньому кораблі. Деякі трупи належать чорним щурам, виду, який подорожував з торговцями на Близький Схід з Південної Азії та Індії понад 2000 років тому.

Проте, використовуючи морфологію зубів, експерти виявили, що інші щури були екзотикою для цього району. Попередні результати показали, що їх могли завести з Тунісу чи Корсики до центрального Середземномор'я.

"Якщо підтвердиться, що деякі з цих щурів були насправді з центральних островів Середземного моря, то це означає, що тоді відбувалося набагато більше комунікацій, судноплавства, обміну та торгівлі, які здебільшого зображують як просто армійські та морські битви", — наголосила Хардінг.

[ + – ] Знайдені на борту корабля Ma'gan Michael останки щурів

Підказки до різноманітного екіпажу корабля

Дивовижна кількість збережених артефактів, знайдених на затонулому кораблі, допомогла скласти уявлення про життя на борту стародавнього торгового судна, включаючи морське вантажне скупчення візантійської й ранньоісламської кераміки, а також вантаж довжиною 25 м, що складався з горіхів і соусу, приготовленого з риби.

Дослідження також дає ключ до розуміння різноманітної команди корабля з християнськими хрестами, мусульманськими молитвами, а також грецькими та арабськими літерами, вирізьбленими на стінах.

На борту затонулого судна не виявлено людських останків, що вказує на те, що екіпаж дістався берега, коли судно сіло на мілину неподалік берега. Коли корабель затонув біля берегів Ізраїлю, його одразу ж засипало піском завтовшки до 2 м, що допомогло зберегти його секрети.

Нагадаємо, що в березні цього року морські археологи знайшли в Британії відомий затонулий корабель HMS Invincible. Найбільше вчених здивувала в судні завдовжки 52 м його неймовірна схоронність.