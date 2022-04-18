Существует два вида нарциссизма: ученые рассказали, какой самый опасный

Новое исследование показывает, что самовлюбленные люди на самом деле не уверенны в себе.

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Сегодня стало нормой восхвалять себя и выставлять напоказ свои достижения в социальных сетях. Но и в повседневной жизни мы часто сталкиваемся с проявлением нарциссизма у людей. Они показывают свое превосходство и восхваляют себя. Такое поведение часто рассматривают как патологическую черту личности, которая похожа на садизм, манипулирование или даже психопатию. Но новое исследование, в котором приняли участие почти 300 человек со средним возрастом 20 лет, подтверждает идею о том, что нарциссическое поведение не всегда имеет те же причины, что и психопатия, сообщает ScienceAlert.

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"Долгое время было непонятно, почему самовлюбленные люди ведут себя очень неприятным образом и восхваляют себя, ведь это только отталкивает других от них. Наше исследование показывает, что эти люди-нарциссы на самом деле не представляют из себя чего-то особенного, а чаще всего не уверенны в себе", — говорит психолог Паскаль Уоллиш из Нью-Йоркского университета.

Самовлюбленность — это компенсаторное поведение

"Нарциссизм стоит воспринимать, как компенсацию, чтобы преодолеть и скрыть низкую самооценку у человека", — говорит Мэри Ковальчик из Нью-Йоркского университета.

Психологи определили два вида самовлюбленных людей:

"ранимые нарциссы" – они имеют низкую самооценку и очень чувствительны к критике;

"напыщенные нарциссы" — у них самооценка гораздо выше и они занимаются самовозвеличиванием.

[ + – ] Самовлюбленность — это компенсаторное поведение, считают ученые Фото: Pinterest

Во время исследования ученые обнаружили, что превосходство, которое показывают люди над другими на самом деле связаны с высокой неуверенностью в себе и чувством вины.

"Нарциссы не уверенны в себе, и они справляются с этой неуверенностью, демонстрируя свое превосходство. Это заставляет других людей любить их меньше, и это провоцирует появление порочного круга еще больших проявлений нарциссизма", — говорит Ковальчик.

Но это не совсем согласуется с понятием "напыщенный нарцисс", ведь эти люди искренне верят в собственную значимость и не проявляют признаков неуверенности. Но ученые считают, что разница между этими двумя видами самовлюбленных людей больше, чем просто различие категорий.

Скрытые психопаты

"Мы полагаем, что то, что ранее рассматривали как напыщенный нарциссизм, на самом деле лучше понимать, как одно из проявлений психопатии", — говорит Уоллиш.

Ученые признают, что окончательные выводы делать еще рано, ведь нужна большая выборка людей и больший диапазон возрастов, чтобы подтвердить результаты исследования. Но новые результаты согласуются с предыдущим исследованием, когда сканирование мозга нарциссических мужчин показало явное эмоциональное раздражение, огорчение и неприятие, когда им показывали их фотографии.

"Более точно определив два типа нарциссизма, мы сможем лучше понять поведение этих людей, ведь представители этих двух категорий могут причинять реальный вред окружающим", — говорит Ковальчик.

По словам ученых, выставление себя напоказ в социальных сетях подпитывает неуверенность в себе. Происходит постоянное сравнение, которое может еще больше понизить уровень самооценки.

"Если вы видите, что кто-то очень сильно превозносит себя или хвастается постоянно своими достижениями, может быть быть это просто проявление неуверенности в себе", — говорят ученые.

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