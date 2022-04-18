Існує два види нарцисизму: вчені розповіли, який найнебезпечніший

Нове дослідження показує, що самозакохані люди насправді не впевнені в собі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сьогодні стало нормою вихвалятися та виставляти напоказ свої досягнення в соціальних мережах. Але й у повсякденному житті ми часто стикаємося з проявом нарцисизму в людей. Вони показують свою перевагу і вихваляються. Таку поведінку часто розглядають як патологічну рису особистості, яка схожа на садизм, маніпулювання чи навіть психопатію. Але нове дослідження, в якому взяли участь майже 300 осіб із середнім віком 20 років, підтверджує ідею про те, що нарцисична поведінка не завжди має ті самі причини, що й психопатія, повідомляє ScienceAlert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Довгий час було незрозуміло, чому самозакохані люди поводяться дуже неприємно і вихваляються, адже це тільки відштовхує інших від них. Наше дослідження показує, що ці люди-нарциси насправді не є чимось особливим, а найчастіше не впевнені в собі", — каже психолог Паскаль Волліш із Нью-Йоркського університету.

Самозакоханість — це компенсаторна поведінка

"Нарцисизм варто сприймати як компенсацію, щоб подолати й приховати низьку самооцінку в людини", — каже Мері Ковальчик із Нью-Йоркського університету.

Психологи визначили два види самозакоханих людей:

"вразливі нарциси" — вони мають низьку самооцінку і дуже чутливі до критики;

"пихаті нарциси" — в них самооцінка набагато вища і вони займаються самозвеличенням.

[ + – ] Самозакоханість – це компенсаторна поведінка, вважають вчені Фото: Pinterest

Під час дослідження вчені виявили, що перевага, яку показують люди над іншими, насправді пов'язана з високою невпевненістю в собі та почуттям провини.

"Нарциси не впевнені в собі, і вони справляються з цією невпевненістю, демонструючи свою перевагу. Це змушує інших людей любити їх менше і це провокує появу хибного кола ще більших проявів нарцисизму", — говорить Ковальчик.

Але це не зовсім узгоджується з поняттям "пихатий нарцис", адже ці люди щиро вірять у власну значущість і не виявляють ознак невпевненості. Але вчені вважають, що різниця між цими двома видами самозакоханих людей більша, ніж просто відмінність категорій.

Приховані психопати

"Ми вважаємо, що те, що раніше розглядали як пихатий нарцисизм, насправді краще розуміти, як один із проявів психопатії", — говорить Волліш.

Вчені визнають, що остаточні висновки робити ще рано, адже потрібна велика вибірка людей та більший діапазон вікових груп, щоб підтвердити результати дослідження. Але нові результати узгоджуються з попереднім дослідженням, коли сканування мозку нарцисичних чоловіків показало явне емоційне роздратування, прикрість та неприйняття, коли їм показували їхні фотографії.

"Тільки точно визначивши два типи нарцисизму, ми зможемо краще зрозуміти поведінку цих людей, адже представники цих двох категорій можуть завдавати реальної шкоди оточенню", — говорить Ковальчик.

За словами вчених, виставлення себе напоказ у соціальних мережах підживлює невпевненість у собі. Триває постійне порівняння, яке може знизити рівень самооцінки.

"Якщо ви бачите, що хтось дуже сильно підносить себе або хвалиться постійно своїми досягненнями, можливо це просто прояв невпевненості в собі", — кажуть вчені.

Нагадуємо, що вчені визначили психотип справжнього "козла" і назвали 10 основних рис.