Температура выше, чем в мантии. Найдена самая горячая горная порода на Земле

Камень, размером с кулак, обнаружили еще 5 лет назад, но теперь ученые подтвердили, что его температура была выше, чем в мантии Земли.

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Кусок расплавленной горной породы, размером с кулак человека, который превратился в камень из черного стекла, обнаружили еще в 2017 году в Канаде. Здесь горные породы видоизменились после падения метеорита 36 млн лет назад. Сам удар космического камня создал кратер Мистастин диаметром 28 км. Первоначальный анализ показал, что обнаруженный кусок горной породы образовался при температуре 2370 градусов по Цельсию. Ученые опубликовали новые данные и подтвердили результаты предыдущего анализа, сообщает ScienceAlert.

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Кратер Мистастин очень похож на кратеры, которые находятся на Луне. Поэтому его часто используют для разного рода исследований, которые можно затем применить в космосе. На данный момент кратер заполнен одноименным озером глубиной более 300 м. Именно здесь 5 лет назад американские ученые обнаружили камень, который превратился под действием высочайшей температуры в черное стекло.

[ + – ] Кратер Мистастин в Канаде Фото: wikipedia

Самый горячий камень состоит из циркона

Анализ найденной горной породы показал, что она состоит из минерала циркон. Это очень прочный минерал, который кристаллизуется под действием очень высокой температуры. Благодаря структуре цирконов можно узнать, какая была температура в момент образования этой горной породы. Первоначальные исследования показали, что этот камень был создан при температуре 2370 градусов Цельсия.

Чтобы подтвердить или опровергнуть начальные выводы ученым из Западного университета в Канаде нужно было провести датирование больше, чем одного циркона. Поэтому Гэвин Толометти и его коллеги изучили разные образцы горной породы из кратера, чтобы получить точное представление о том, какая была температура во время удара метеорита.

[ + – ] Анализ найденной горной породы показал, что она состоит из минерала циркон. Фото: wikipedia

Подтверждение температуры найденной горной породы

В результате ученые подтвердили первоначальный анализ температуры, найденного куска горной породы, и он действительно образовался при температуре 2370 градусов по Цельсию. Другой образец горной породы, как показал анализ, был создан при температуре 1673 градуса Цельсия.

"Такой широкий температурный диапазон может помочь более точно определять места с наиболее горячими породами в подобных кратерах. Если нужно найти доказательства вуществования очень высоких температур, то нужно искать не по всему кратеру, а только в определенных местах", — говорит Толометти.

Еще один минерал

Во время исследования ученые также обнаружили минерал реидит внутри кристаллов циркона. Этот минерал образуется, когда циркон подвергается воздействию очень высокой температуры и очень высокого давления. Благодаря этому ученые узнали, какое было давление во время падения древнего метеорита.

Оказалось, что горные породы во время удара подверглись давлению в диапазоне от 30 до 40 гигапаскалей (ГПа). Для сравнения, 1 Гпа – это давление массы весом в 66 тонн на квадратный дюйм поверхности (дюйм = 2,5 см).

По словам ученых, такое высочайшее давление скорее всего было по краям места удара метеорита. А там, где космическеий камень непосредственно вошел в земную кору горные породы не просто расплавились, а испарились.

Напоминаем, что на Земле нашли самый большой кратер за последние 100 тысяч лет. Кратер образовался после падения метеорита примерно 50 тысяч лет назад.