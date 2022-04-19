Температура вища, ніж у мантії. Знайдено найгарячішу гірську породу на Землі

Камінь, розміром як кулак, виявили ще 5 років тому, але тепер вчені підтвердили, що його температура вища, ніж у мантії Землі.

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Шматок розплавленої гірської породи, розміром як кулак людини, яка перетворилася на камінь із чорного скла, знайшли ще у 2017 році в Канаді. Тут гірські породи видозмінилися після падіння метеориту 36 млн років тому. Сам удар космічного каменю створив кратер Містестіна діаметром 28 км. Початковий аналіз показав, що виявлений шматок гірської породи утворився за температури 2 370 градусів за Цельсієм. Вчені опублікували нові дані та підтвердили результати попереднього аналізу, повідомляє ScienceAlert.

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Кратер Містестін дуже схожий на кратери, що знаходяться на Місяці. Тому його часто використовують для різноманітних досліджень, які можна потім застосувати в космосі. Тепер кратер заповнений однойменним озером глибиною понад 300 м. Саме тут 5 років тому американські вчені виявили камінь, який перетворився під дією найвищої температури на чорне скло.

[ + – ] Кратер Містестін у Канаді Фото: wikipedia

Найгарячіший камінь складається з циркону

Аналіз знайденої гірської породи показав, що вона складається з мінералу циркон. Це дуже міцний мінерал, що кристалізується під дією дуже високої температури. Завдяки структурі цирконів можна дізнатися, якою була температура в момент утворення цієї гірської породи. Початкові дослідження показали, що цей камінь створений за температури 2 370 градусів Цельсія.

Щоб підтвердити або спростувати початкові висновки вченим із Західного університету в Канаді, потрібно було провести датування більше, ніж одного циркону. Тому Гевін Толометті та його колеги вивчили різні зразки гірської породи з кратера, щоб отримати точне уявлення про те, якою була температура під час удару метеориту.

[ + – ] Аналіз знайденої гірської породи показав, що вона складається з мінералу циркон Фото: wikipedia

Підтвердження температури знайденої гірської породи

В результаті вчені підтвердили початковий аналіз температури знайденого шматка гірської породи, і він справді утворився за температури 2 370 градусів за Цельсієм. Інший зразок гірської породи, як показав аналіз, створений за температури 1673 градуси Цельсія.

"Такий широкий температурний діапазон може допомогти точніше визначати місця з найгарячішими породами в таких кратерах. Якщо потрібно знайти докази існування дуже високих температур, то потрібно шукати не по всьому кратеру, а лише в певних місцях", — каже Толометті.

Ще один мінерал

Під час дослідження вчені також виявили мінерал реїдит усередині кристалів циркону. Цей мінерал утворюється, коли на циркон впливають висока температура і дуже високий тиск. Завдяки цьому вчені дізналися, який був тиск під час падіння стародавнього метеорита.

Виявилося, що гірські породи під час удару зазнали тиску в діапазоні від 30 до 40 гігапаскалей (ГПа). Для порівняння, 1 ГПа — це тиск маси вагою 66 тонн на квадратний дюйм поверхні (дюйм = 2,5 см).

За словами вчених, такий високий тиск, найімовірніше, був по краях місця удару метеориту. А там, де космічний камінь безпосередньо увійшов у земну кору, гірські породи не просто розплавилися, а випарувалися.

Нагадуємо, що на Землі знайшли найбільший кратер за останні 100 тисяч років. Кратер утворився після падіння метеориту приблизно 50 тисяч років тому.