Неужели инопланетные гости: в небе над Гавайями пронесся загадочный летающий вихрь (видео)
Для любителей всего таинственного и необычного может показаться, что это "очередные гости" из другого мира, но все намного проще.
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Телескоп Субару запечатлел странную летающую спираль, пронесшейся по ночному небу Гавайев, пишет IFLS.
Любому, кто заметил этот странный объект, было бы очень любопытно узнать его причину, прежде чем делать скоропостижные выводы об НЛО. Однако, если бы в этом году инопланетяне вступили с нами в контакт, никто бы и не удивился.
Светящаяся ночная спираль была заснята через несколько часов после запуска ракетой компании SpaceX — Falcon 9, секретного американского спутника-шпиона.
У ракеты есть три ступени:
- Первая ступень, также известная как стартовый двигатель — это первый двигатель, обеспечивающий начальную тягу.
- Вторая, или верхняя ступень, является следующим двигателем, который передвигает груз ракеты дальше, чем может стартовый двигатель, чтобы продолжить полезную нагрузку на своей траектории.
- Третья — это сама полезная нагрузка, которая может быть спутником, космическим кораблем с людьми или практически чем угодно, запускаемым в космос.
SpaceX запустила свою секретную полезную нагрузку для Национального управления военно-космической разведки США (NRO) в воскресенье, 17 апреля. Загадочный вихрь был замечен несколько часов спустя. Видео, снятое камерой Subaru-Asahi Star, показывает характерную спираль, которую, как отмечают ученые, вызвала верхняя ступень ракеты после ее схождения с орбиты над Тихим океаном.
Напомним, что ранее на берег Австралии вынесло тушу неизвестного существа, напоминающего инопланетянина. Тело непонятного животного было раздутым, имело человекоподобные руки, когти и хвост ящерицы.