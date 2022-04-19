Неужели инопланетные гости: в небе над Гавайями пронесся загадочный летающий вихрь (видео)

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Телескоп Субару запечатлел странную летающую спираль, пронесшейся по ночному небу Гавайев, пишет IFLS.

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Любому, кто заметил этот странный объект, было бы очень любопытно узнать его причину, прежде чем делать скоропостижные выводы об НЛО. Однако, если бы в этом году инопланетяне вступили с нами в контакт, никто бы и не удивился.

Светящаяся ночная спираль была заснята через несколько часов после запуска ракетой компании SpaceX — Falcon 9, секретного американского спутника-шпиона.

У ракеты есть три ступени:

Первая ступень, также известная как стартовый двигатель — это первый двигатель, обеспечивающий начальную тягу.

Вторая, или верхняя ступень, является следующим двигателем, который передвигает груз ракеты дальше, чем может стартовый двигатель, чтобы продолжить полезную нагрузку на своей траектории.

Третья — это сама полезная нагрузка, которая может быть спутником, космическим кораблем с людьми или практически чем угодно, запускаемым в космос.

SpaceX запустила свою секретную полезную нагрузку для Национального управления военно-космической разведки США (NRO) в воскресенье, 17 апреля. Загадочный вихрь был замечен несколько часов спустя. Видео, снятое камерой Subaru-Asahi Star, показывает характерную спираль, которую, как отмечают ученые, вызвала верхняя ступень ракеты после ее схождения с орбиты над Тихим океаном.

Напомним, что ранее на берег Австралии вынесло тушу неизвестного существа, напоминающего инопланетянина. Тело непонятного животного было раздутым, имело человекоподобные руки, когти и хвост ящерицы.