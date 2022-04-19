RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука

Невже інопланетні гості: у небі над Гаваями промайнув загадковий літаючий вихор (відео)

Юлія Чайка
769
вихор, небо, фото
Загадковий літаючий вихор у небі над Гаваями

Для любителів усього таємничого та незвичайного може здатися, що це "чергові гості" з іншого світу, але набагато простіше.

Телескоп Субару зобразив дивну спіраль, що пронеслася по нічному небу Гаваїв, пише IFLS.

Будь-кому, хто помітив цей дивний об'єкт, було б дуже цікаво дізнатися про його причину, перш ніж робити раптові висновки про НЛО. Проте, якби цього року інопланетяни вступили з нами у контакт, ніхто б і не здивувався.

Нічна спіраль, що світиться, була знята через кілька годин після запуску ракетою компанії SpaceX — Falcon 9, секретного американського супутника-шпигуна.

У ракети є три щаблі:

  • Перший ступінь, також відомий як стартовий двигун — це перший двигун, що забезпечує початкову тягу.
  • Другий, або верхній ступінь є наступним двигуном, який пересуває вантаж ракети далі, ніж може стартовий двигун, щоб продовжити корисне навантаження на своїй траєкторії.
  • Третій — це найкорисніше навантаження, яке може бути супутником, космічним кораблем з людьми або практично чим завгодно запускається в космос.

SpaceX запустила своє секретне корисне навантаження для Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO) у неділю, 17 квітня. Загадковий вихор помітили через кілька годин. Відео, зняте камерою Subaru-Asahi Star, показує характерну спіраль, яку, як зазначають вчені, викликала верхній ступінь ракети після сходження з орбіти над Тихим океаном.

Нагадаємо, що раніше на берег Австралії винесло тушу невідомої істоти, що нагадує інопланетянина. Тіло незрозумілої тварини було роздутим, мало людиноподібні руки, пазурі та хвіст ящірки.