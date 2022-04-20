Тейлор Свифт и ее 300 ножек. Ученые назвали новый вид многоножки в честь кантри-певицы

Открытый вид многоножек не умеет петь, но играет важную роль в своей экосистеме.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Исследователи из Технологического института Вирджинии открыли новый вид членистоногого, который назвали Nannaria swiftae. Так, ученые решили отблагодарить кантри-певицы Тейлор Свифт за ее музыку. Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

"Музыка Тейлор Свифт помогла мне пройти через взлеты и падения в аспирантуре, поэтому я назвал новый вид многоножек в ее честь. Это мой способ сказать ей спасибо", – говорит ведущий автор исследования Дерек Хеннен.

Фото: Recording Academy/GRAMMYs

Многоножка Nannaria swiftae является одним из 17 новых видов, которые были обнаружена в Аппалачах.

Открытый вид является редуцентом – организмы, которые разрушают останки живых существе и превращают их в простейшие органические соединения. Nannaria swiftae с помощью своих закрученных когтей разрушают опавшие листья, высвобождая ценные питательные вещества.

[ + – ] У самцов есть маленькие, скрученные когти на ногах. Фото: Derek Hennen

Многоножки живет на лесной подстилке и питаются гниющими листьями, зачастую, они прячутся под слоем почвы.

В рамках нового исследования команда искала многоножек, чтобы секвенировать их ДНК и сравнить с уже имеющими образцами в музейных коллекциях. Исследователям удалось проанализировать 1800 экземпляров, в результате чего было найдено 17 новых видов.

Размеры открытых видов варьируются от 18 до 38 мм в длину, а количество их ног достигает 300 штук. У многоножек блестящие тела с оттенком от карамельно-коричневого до черного цветов.

У самцов также есть маленькие, скрученные когти на ногах.

Кроме этого, сообщается, что другой вид многоножки был назван в честь супруги автора исследования Nannaria marianae.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда новый вид называют в честь знаменитостей.

В марте новый вид древних осьминогов, который на данный момент уже вымерли, назвали в честь президента США Джо Байдена.