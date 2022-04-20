Тейлор Свіфт і її 300 ніжок. Учені назвали новий вид багатоніжки на честь кантрі-співачки

Відкритий вид багатоніжок не вміє співати, але грає важливу роль у своїй екосистемі.

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Дослідники з Технологічного інституту Вірджинії відкрили новий вид членистоногого, який назвали Nannaria swiftae. Так учені вирішили віддячити кантрі-співачці Тейлор Свіфт за її музику. Про це повідомляє Daily Mail.

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"Музика Тейлор Свіфт допомогла мені пройти через злети та падіння в аспірантурі, тому я назвав новий вид багатоніжок на її честь. Це мій спосіб сказати їй спасибі", — каже провідний автор дослідження Дерек Геннен.

Фото: Recording Academy/GRAMMYs

Багатоніжка Nannaria swiftae є одним з 17 нових видів, які були виявлені в Аппалачах.

Відкритий вид є редуцентом — організом, який руйнує рештки живих істот і перетворює їх на найпростіші органічні сполуки. Nannaria swiftae за допомогою своїх закручених пазурів руйнує опале листя, вивільняючи цінні поживні речовини.

[ + – ] У самців є маленькі, скручені пазурі на ногах Фото: многоножка

Багатоніжка живе на лісовій підстилці та харчується листям, що гниє, часто вона ховається під шаром ґрунту.

У межах нового дослідження команда шукала багатоніжок, щоб секвенувати їхні ДНК і порівняти зі зразками, що вже мають, у музейних колекціях. Дослідникам вдалося проаналізувати 1800 екземплярів, унаслідок чого було знайдено 17 нових видів.

Розміри відкритих видів варіюються від 18 до 38 мм завдовжки, а кількість їхніх ніг сягає 300 штук. У багатоніжок блискучі тіла з відтінком від карамельно-коричневого до чорного кольорів.

Самці також мають маленькі, скручені пазурі на ногах.

Крім цього, повідомляється, що інший вид багатоніжки був названий на честь дружини автора дослідження Nannaria marianae.

Це далеко не перший випадок, коли новий вид називають на честь знаменитостей.

У березні новий вид стародавніх восьминогів, який наразі вже вимерли, назвали на честь президента США Джо Байдена.