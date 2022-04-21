UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука

Секретная оборонная программа США: ученые предлагали нанести ядерный удар по Луне

5132
Луна, спутник
Фото: Dylan O'Donnell/Wikimedia Commons/Public Domain

В новой партии рассекреченных отчетов описываются самые невероятные научные идеи, такие как туннель к центру Луны и путешествия сквозь червоточины.

Давно прекратившая свое существование правительственная программа США Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) потратила миллионы долларов на самые неординарные исследования. Среди передовых технологий, которые пытались создать ученые, оказались плащи-невидимки, антигравитационные устройства, проходимые червоточины и даже прокладка туннеля сквозь Луну с помощью ядерного взрыва. Совсем недавно все эти ранее засекреченные документы были преданы широкой огласке, пишет издание Vice, которое получило доступ к материалам.

В документах содержится около 1600 страниц отчетов, предложений и заметок о встречах, которые проливают свет на работу AATIP. Отмечается, что секретная программа Минобороны США вела свою деятельность с 2007 до 2012 года. Впервые о программе стало известно лишь в 2017 года, когда бывший глава AATIP ушел из Пентагона.

Тогда экс-глава секретной программы Луис Элизондо слил в прессу несколько видео с неопознанными объектами, которые тут же назвали НЛО.

Но обнародованные документы показывают, что секретная программа занималась не только НЛО. Наиболее интригующими являются справочные документы военной разведки, в которых обсуждается возможность реализации различных "передовых технологий".

Сюда входят отчеты, касающиеся "проходимых червоточин, звездных врат, отрицательной энергии, высокочастотной связи с помощью гравитационных волн, варп-двигателе, темной энергии и манипулировании дополнительными измерениями".

червоточина, кротовая нора
Путешествия сквозь червоточины пока остаются в разделе научной фантастики.

Многие отчеты признают непрактичность тех или иных передовых технологий. Например, в отчете о "невидимках" говорится, что "абсолютно маскирующие устройства невозможно создать, так как они требуют материалов с бесконечной фазовой скоростью света". Фазовая скорость – это определение того, как быстро движутся относительно друг друга максимумы и минимумы электромагнитной волны света. Эту скорость можно увеличить или уменьшить в зависимости от характеристики материала, через который проходит луч света.

В это же время, устройства, которые маскируют объекты для микроволновых датчиков (радары, детекторы движения) признаются вполне реальными и достижимыми.

В других же материалах авторы рассматривают абсолютно фантастические теории, как в отчете о "движении с отрицательной массой". Как известно, в теоретической физике отрицательная масса – это тип экзотической материи, масса которой имеет противоположный знак по отношению к массе нормальной материи, например −1 кг. Для получения этой экзотической материи даже предлагалось прорубить тоннель к центру Луны, чтобы начать поиски чрезвычайно легких металлов, которые могут быть "в 100 тыс. раз легче стали, но при этим иметь такую же прочность", говорится в отчете.

Луна, тоннель, ядерный взрыв
Эксперты предлагали прорубить туннель к центру Луны
Фото: NASA

Для того, чтобы добраться до центра Луны, авторы отчета предлагали прорубить тоннель с помощью термоядерной взрывчатки.

Остается неизвестным, получали ли смелые проекты какое-либо долгосрочное финансирования. Большая часть деятельности AATIP опиралась на контракт с частной исследовательской компанией Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS).

Главой компании до сих пор является Роберт Бигелоу, который был другом покойного сенатора США Гарри Рейда – одного из создателей правительственной программы. Тогда компания получила контракт на 10 млн долларов в первый год для проведения исследований в рамках программы.

Напомним, что первая партия рассекреченных документов AATIP была обнародована неделей раньше, тогда материалы касались НЛО. В них описывались даже некие последствия встречи людей с инопланетянами.