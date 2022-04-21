Секретная оборонная программа США: ученые предлагали нанести ядерный удар по Луне

В новой партии рассекреченных отчетов описываются самые невероятные научные идеи, такие как туннель к центру Луны и путешествия сквозь червоточины.

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Давно прекратившая свое существование правительственная программа США Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) потратила миллионы долларов на самые неординарные исследования. Среди передовых технологий, которые пытались создать ученые, оказались плащи-невидимки, антигравитационные устройства, проходимые червоточины и даже прокладка туннеля сквозь Луну с помощью ядерного взрыва. Совсем недавно все эти ранее засекреченные документы были преданы широкой огласке, пишет издание Vice, которое получило доступ к материалам.

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В документах содержится около 1600 страниц отчетов, предложений и заметок о встречах, которые проливают свет на работу AATIP. Отмечается, что секретная программа Минобороны США вела свою деятельность с 2007 до 2012 года. Впервые о программе стало известно лишь в 2017 года, когда бывший глава AATIP ушел из Пентагона.

Тогда экс-глава секретной программы Луис Элизондо слил в прессу несколько видео с неопознанными объектами, которые тут же назвали НЛО.

Но обнародованные документы показывают, что секретная программа занималась не только НЛО. Наиболее интригующими являются справочные документы военной разведки, в которых обсуждается возможность реализации различных "передовых технологий".

Сюда входят отчеты, касающиеся "проходимых червоточин, звездных врат, отрицательной энергии, высокочастотной связи с помощью гравитационных волн, варп-двигателе, темной энергии и манипулировании дополнительными измерениями".

[ + – ] Путешествия сквозь червоточины пока остаются в разделе научной фантастики.

Многие отчеты признают непрактичность тех или иных передовых технологий. Например, в отчете о "невидимках" говорится, что "абсолютно маскирующие устройства невозможно создать, так как они требуют материалов с бесконечной фазовой скоростью света". Фазовая скорость – это определение того, как быстро движутся относительно друг друга максимумы и минимумы электромагнитной волны света. Эту скорость можно увеличить или уменьшить в зависимости от характеристики материала, через который проходит луч света.

В это же время, устройства, которые маскируют объекты для микроволновых датчиков (радары, детекторы движения) признаются вполне реальными и достижимыми.

В других же материалах авторы рассматривают абсолютно фантастические теории, как в отчете о "движении с отрицательной массой". Как известно, в теоретической физике отрицательная масса – это тип экзотической материи, масса которой имеет противоположный знак по отношению к массе нормальной материи, например −1 кг. Для получения этой экзотической материи даже предлагалось прорубить тоннель к центру Луны, чтобы начать поиски чрезвычайно легких металлов, которые могут быть "в 100 тыс. раз легче стали, но при этим иметь такую же прочность", говорится в отчете.

[ + – ] Эксперты предлагали прорубить туннель к центру Луны Фото: NASA

Для того, чтобы добраться до центра Луны, авторы отчета предлагали прорубить тоннель с помощью термоядерной взрывчатки.

Остается неизвестным, получали ли смелые проекты какое-либо долгосрочное финансирования. Большая часть деятельности AATIP опиралась на контракт с частной исследовательской компанией Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS).

Главой компании до сих пор является Роберт Бигелоу, который был другом покойного сенатора США Гарри Рейда – одного из создателей правительственной программы. Тогда компания получила контракт на 10 млн долларов в первый год для проведения исследований в рамках программы.

Напомним, что первая партия рассекреченных документов AATIP была обнародована неделей раньше, тогда материалы касались НЛО. В них описывались даже некие последствия встречи людей с инопланетянами.