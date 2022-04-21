Секретна оборонна програма США: вчені пропонували завдати ядерного удару по Місяцю

У новій партії розсекречених звітів описуються найнеймовірніші наукові ідеї, такі як тунель до центру Місяця та подорожі крізь червоточини.

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Урядова програма США Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), що давно припинила своє існування, витратила мільйони доларів на найнеординарніші дослідження. Серед передових технологій, які намагалися створити вчені, опинилися плащі-невидимки, антигравітаційні пристрої, червоточини та навіть прокладання тунелю крізь Місяць за допомогою ядерного вибуху. Зовсім недавно всі ці раніше засекречені документи були оприлюднені, пише видання Vice, яке отримало доступ до матеріалів.

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У документах міститься близько 1600 сторінок звітів, пропозицій і нотаток про зустрічі, що проливають світло на роботу AATIP. Зазначається, що секретна програма Міноборони США вела свою діяльність із 2007 до 2012 року. Вперше про програму стало відомо лише у 2017 році, коли колишній глава AATIP пішов із Пентагону.

Тоді ексглава секретної програми Луїс Елізондо злив у пресу кілька відео з невідомими об'єктами, які одразу назвали НЛО.

Але оприлюднені документи показують, що секретна програма займалася не лише НЛО. Найбільш інтригуючими є довідкові документи військової розвідки, де обговорюється можливість реалізації різних "передових технологій".

Сюди входять звіти щодо "прохідних червоточин, зоряної брами, негативної енергії, високочастотного зв'язку за допомогою гравітаційних хвиль, варп-двигуна, темної енергії та маніпулювання додатковими вимірами".

[ + – ] Подорожі крізь червоточини поки що залишаються в розділі наукової фантастики

Багато звітів визнають непрактичність тих чи інших передових технологій. Наприклад, у звіті про "невидимки" говориться, що "абсолютно маскувальні пристрої неможливо створити, тому що вони вимагають матеріалів із нескінченною фазовою швидкістю світла". Фазова швидкість — це визначення того, як швидко рухаються відносно один одного максимуми та мінімуми електромагнітної хвилі світла. Цю швидкість можна збільшити або зменшити в залежності від характеристики матеріалу, через який проходить світловий промінь.

У цей же час пристрої, які маскують об'єкти для мікрохвильових датчиків (радари, детектори руху) визнаються цілком реальними та досяжними.

В інших матеріалах автори розглядають абсолютно фантастичні теорії, як у звіті про "рух із негативною масою". Як відомо, у теоретичній фізиці негативна маса — це тип екзотичної матерії, маса якої має протилежний знак стосовно маси нормальної матерії, наприклад –1 кг. Для отримання цієї екзотичної матерії навіть пропонувалося прорубати тунель до центру Місяця, щоб розпочати пошуки надзвичайно легких металів, які можуть бути "у 100 тис. разів легшими за сталь, але при цьому мати таку ж міцність", ідеться у звіті.

[ + – ] Експерти пропонували прорубати тунель до центру Місяця Фото: ISS

Для того, щоб дістатися центру Місяця, автори звіту пропонували прорубати тунель за допомогою термоядерної вибухівки.

Залишається невідомим, чи отримували сміливі проєкти якесь довгострокове фінансування. Більшість роботи AATIP спиралася на договір із приватною дослідницької фірмою Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS).

Головою компанії досі є Роберт Бігелоу, який був другом покійного сенатора США Гаррі Рейда — одного з творців урядової програми. Тоді компанія отримала контракт на 10 млн доларів у перший рік для проведення досліджень у межах програми.

Нагадаємо, що першу партію розсекречених документів AATIP було оприлюднено тижнем раніше, тоді матеріали стосувалися НЛО. Вони описували навіть деякі наслідки зустрічі людей із інопланетянами.