Шир из Средиземья существует. На острове в Индонезии могут до сих пор обитать "хоббиты"

Этнобиолог утверждает, что гуманоидный вид не вымер, как это считалось ранее, а все еще живет в лесах острова.

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На индонезийском острове Флорес около 20 лет назад были обнаружены кости гуманоидного вида, похожего по своим размерам на сказочных хоббитов. Сейчас же некоторые исследователи утверждают, что скрытный народец может до сих пор обитать в лесах острова, передает Futurism.

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Этнобиолог Грегори Форт считает, что карликовый вид древних людей Homo floresiensis или Человек флоресский может все еще обитать в лесах острова. Отмечается, что этот вид был открыт известным и ныне покойным антропологом Майком Морвудом в 2004 году, когда ученый нашел кости гуманоидного вида, датируемые эпохой плейстоцена.

Тогда открытие антрополога Морвуда потрясло научный мир. По словам Форта, это было "равнозначно открытие пришельца из космоса".

Гуманоидный вид, который прозвали "хоббитами", считается вымершим, но этнобиолог утверждает, что это не так. Он ссылается на задокументированные свидетельства членов местного племени, которые до их пор рассказывают о своих встречах с крошечными существами в лесу. Форт полагает, что это могут быть живые представители H. floresiensis.

"Моя цель заключалась в том, чтобы найти наилучшее объяснение, наиболее рациональное и эмпирически подкрепленное. Сюда входят свидетельства более 30 очевидцев, с которыми я общался лично. На основе собранных данных я считаю, что неразумный гоминин живет на острове Флорес в настоящее время или жил совсем недавно", – говорит Грегори Форт.

Исследователь также отмечает, что местное племя, живущее на острове, описывает H. floresiensis, как существ, похожих на гибрид людей и обезьян.

"Палеонтологи и другие ученые-биологи должны включить в свои исследования эволюции гоминидов в Индонезии свидетельства и знания коренных народов", – подытожил эксперт.

Напомним, ранее ученые заявляли, что те самые "хоббиты" могут оказаться родственниками современных людей. Антропологи предполагают, что H. floresiensis могут быть одним из видов денисовцев, которые как известно, являются близкими родственниками Homo Sapiens.