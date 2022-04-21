Шир із Середзем'я існує. На острові в Індонезії можуть досі жити "гобіти"

Етнобіолог стверджує, що гуманоїдний вид не вимер, як це вважали раніше, а й досі живе в лісах острова.

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На індонезійському острові Флорес близько 20 років тому виявлено кістки гуманоїдного виду, схожого за своїми розмірами на казкових гобітів. Зараз деякі дослідники стверджують, що потайливий народець може досі мешкати в лісах острова, передає Futurism.

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Етнобіолог Грегорі Форт вважає, що карликовий вид стародавніх людей Homo floresiensis або Людина флореська може все ще жити в лісах острова. Зазначають, що цей вид відкрив відомий і нині покійний антрополог Майк Морвуд у 2004 році, коли вчений знайшов кістки гуманоїдного виду, які датують епохою плейстоцену.

Тоді відкриття антрополога Морвуда вразило науковий світ. За словами Форта, це було "рівнозначним відкриттям прибульця з космосу".

Гуманоїдний вид, який назвали "гобітами", вважають вимерлим, але етнобіолог стверджує, що це не так. Він посилається на задокументовані свідчення членів місцевого племені, які досі розповідають про свої зустрічі із крихітними істотами в лісі. Форт вважає, що це можуть бути живі представники H. floresiensis.

"Моя мета полягала в тому, щоб знайти найкраще пояснення, найраціональніше та емпірично підкріплене. Сюди входять свідчення понад 30 очевидців, з якими я спілкувався особисто. На основі зібраних даних я вважаю, що нерозумний гомінін живе на острові Флорес нині чи жив зовсім недавно", — каже Грегорі Форт.

Дослідник також зазначає, що місцеве плем'я, що живе на острові, описує H. floresiensis, як істот, схожих на гібрид людей та мавп.

"Палеонтологи та інші вчені-біологи повинні включити у свої дослідження еволюції гомінідів в Індонезії свідчення та знання корінних народів", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше вчені заявляли, що ті самі "гобіти" можуть виявитися родичами сучасних людей. Антропологи припускають, що H. floresiensis можуть бути одним із видів денисівців, які, як відомо, є близькими родичами Homo Sapiens.