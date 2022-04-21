Ученый из Оксфорда боится, что NASA привлечет внимание "враждебных" инопланетян

Исследователь говорит, что людям пока рано отправлять послания внеземным цивилизациям.

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Мировое научное сообщество уже давно стремится установить первый контакт с внеземными цивилизациями, но не все исследователи поддерживают эту идею. Об этом сообщает Futurism.

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Тема первого контакта с разумной внеземной жизнью снова оказалась на слуху после того, как группа ученых из Лаборатории реактивного движения NASA выступила с инициативой. Ученые предлагают обновить послание инопланетянам в формате двоичного кода, которое будет послано в Млечный Путь.

Некоторые эксперты, такое предложение, сочли весьма рискованным.

Старший научный сотрудник Института будущего человечества (FHI) при Оксфордском университете Андерс Сандберг заявил, что отправка сообщения внеземной жизни "возымеет настолько сильное влияние, что нам нужно отнестись к этом крайне серьезно".

Ученый сравнивает сообщение инопланетянам с открыткой "Хочу, чтобы ты был здесь". Кроме того, по словам эксперта, инопланетяне уже могут получать сообщения о разумной жизни на Земле.

Сандберг вместе со своими коллегами призывают начать публичные обсуждения, прежде чем сообщать о местоположении Земли любым внеземным цивилизациям, которые смогут приять этот сигнал.

"Такая опасность невелика, но она плохо изучена и также плохо контролируется. Главный актуальный вопрос – это соотношение мирный и враждебно настроенных цивилизаций. У нас нет данных о том, какой из этих показателей выше или ниже, а также нет научного консенсуса", – говорит еще один эксперт из Оксфордского университета Тоби Орд.

"Учитывая, что минусов может быть намного больше, чем плюсов, мне кажется, мы находимся не в лучшем положении, чтобы предпринимать активные шаги для налаживания контакта", – подытожил Орд.