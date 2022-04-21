Вчений з Оксфорда боїться, що NASA приверне увагу "ворожих" інопланетян

Дослідник каже, що людям поки рано відправляти послання позаземним цивілізаціям.

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Світова наукова спільнота вже давно прагне встановити перший контакт із позаземними цивілізаціями, але не всі дослідники підтримують цю ідею. Про це повідомляє Futurism.

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Тема першого контакту з розумним позаземним життям знову опинилася на слуху після того, як група вчених з Лабораторії реактивного руху NASA виступила з ініціативою. Вчені пропонують оновити послання інопланетянам у форматі двійкового коду, яке надішлють в Чумацький Шлях.

Деякі експерти, таку пропозицію, визнали дуже ризикованою.

Старший науковий співробітник Інституту майбутнього людства (FHI) при Оксфордському університеті Андерс Сандберг заявив, що відправлення повідомлення позаземного життя "має настільки сильний вплив, що нам потрібно поставитися до цього вкрай серйозно".

Вчений порівнює повідомлення інопланетянам із листівкою "Хочу, щоб ти був тут". Крім того, за словами експерта, інопланетяни вже можуть отримувати повідомлення про розумне життя на Землі.

Сандберг разом зі своїми колегами закликають розпочати публічні обговорення, перш ніж повідомляти про місцеперебування Землі будь-яким позаземним цивілізаціям, які зможуть прийняти цей сигнал.

"Така небезпека невелика, але вона погано вивчена і також погано контрольована. Головне актуальне питання — це співвідношення мирних і вороже налаштованих цивілізацій. У нас немає даних про те, який із цих показників вищий або нижчий, а також немає наукового консенсусу", — каже ще один експерт з Оксфордського університету Тобі Орд.

"З огляду на те, що мінусів може бути набагато більше, ніж плюсів, мені здається, ми знаходимося не в кращому положенні, щоб робити активні кроки для налагодження контакту", — підсумував Орд.