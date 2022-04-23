Ученые выяснили, что в XVI веке художники использовали краску, сделанную из мумий

В мумиях было нечто такое, что давало богатый, теплый пигмент, который быстро полюбился художникам. Краска обладала хорошей прозрачностью и была универсальной.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

У большинства людей египетские мумии ассоциируются с музеями. Но как бы это странно ни звучало, настоящие мумии можно найти даже на картинах, пишет Lethbridge News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Какое-то время египетские мумии были настолько распространены, что европейцы придумали, как использовать их несколькими необычными и часто очень жуткими способами.

Между XII и XVII веками мумии (в основном пыль измельченных мумий) была распространенным лекарственным средством, используемым для лечения чего угодно, от ран до кашля. Эта практика стала еще более жуткой в Викторианскую эпоху, когда порошок мумии иногда смешивали с алкоголем или шоколадом, прежде чем употреблять в качестве лекарства.

[ + – ] Мужчина, продающий египетские мумии в 1875 году, и аптекарский сосуд, который когда-то использовался для хранения "коричневой мумии"

Также они умудрились создать из мумий краску. В то время европейцы считали, что вещество темного цвета было причиной почернения некоторых мумий, что и привело к созданию "коричневой мумии".

Полученный путем смешивания порошкообразной плоти мумии с миррой и белой смолой (полимером), "коричневая мумия" была очень популярным цветом краски в XVI и XVII веках. В мумиях было что-то такое, что давало богатый, теплый пигмент, который быстро полюбился художникам. Краска обладала хорошей прозрачностью и была универсальной.

Его можно было использовать как масляную краску, а также для лессировки и затенения. Одна из самых больших проблем с "коричневой мумией" заключалась в том, что она была довольно ненадежной в качестве краски.

[ + – ] Поскольку каждая мумия была разной, таким же было и качество конечного цвета краски

Поскольку каждая мумия была разной, таким же было и качество конечного цвета краски. Иногда краска легко трескалась, иногда плохо высыхала или легко подвергался воздействию воздуха и солнечного света. Многие художники перестали использовать такую краску именно по этим причинам.

Напомним, что в январе этого года в Египте обнаружили гробницу с 20 мумиями и множеством артефактов. Среди находок больше всего выделялись фрагменты керамики, тарелки для сбора пожертвований, сосуды для подношений и плиты с иероглифическими надписями.