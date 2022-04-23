Вчені з'ясували, що у XVI столітті художники використовували фарбу, виготовлену з мумій
У муміях було щось таке, що давало багатий, теплий пігмент, який швидко сподобався художникам. Фарба мала гарну прозорість і була універсальною.
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Більшість людей єгипетські мумії асоціюють з музеями. Але хоч би як це дивно звучало, справжні мумії можна знайти навіть на картинах, пише Lethbridge News.
Якийсь час єгипетські мумії були настільки поширені, що європейці вигадали, як використовувати їх декількома незвичайними й часто дуже моторошними способами.
Між XII й XVII століттями мумії (здебільшого порошок подрібнених мумій) був поширеним лікарським засобом, що використовували для лікування чого завгодно, від ран до кашлю. Ця практика стала ще моторошнішою у Вікторіанську епоху, коли порошок мумії іноді змішували з алкоголем або шоколадом, перш ніж вживати як ліки.
Також вони примудрилися створити з мумій фарбу. Тоді європейці вважали, що речовина темного кольору була причиною почорніння деяких мумій, що призвело до створення "коричневої мумії".
Отриманий внаслідок змішування порошкоподібної плоті мумії з миррою та білою смолою (полімером), "коричнева мумія" була дуже популярним кольором фарби у XVI та XVII століттях. У муміях було щось таке, що давало багатий, теплий пігмент, який швидко сподобався художникам. Фарба мала гарну прозорість і була універсальною.
Його можна було використовувати як масляну фарбу, а також для лесирування та затінювання. Одна з найбільших проблем із "коричневою мумією" полягала в тому, що вона була досить ненадійною як фарба.
Оскільки кожна мумія була різною, такою була і якість кінцевого кольору фарби. Іноді фарба легко тріскала, іноді погано висихала або легко піддавалася впливу повітря та сонячного світла. Багато художників перестали використовувати таку фарбу саме з цих причин.
Нагадаємо, що в січні цього року в Єгипті виявили гробницю з 20 муміями та безліччю артефактів. Серед знахідок найбільше виділялися фрагменти кераміки, тарілки для збирання пожертвувань, судини для підношень та плити з ієрогліфічними написами.