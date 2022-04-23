Вчені з'ясували, що у XVI столітті художники використовували фарбу, виготовлену з мумій

У муміях було щось таке, що давало багатий, теплий пігмент, який швидко сподобався художникам. Фарба мала гарну прозорість і була універсальною.

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Більшість людей єгипетські мумії асоціюють з музеями. Але хоч би як це дивно звучало, справжні мумії можна знайти навіть на картинах, пише Lethbridge News.

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Якийсь час єгипетські мумії були настільки поширені, що європейці вигадали, як використовувати їх декількома незвичайними й часто дуже моторошними способами.

Між XII й XVII століттями мумії (здебільшого порошок подрібнених мумій) був поширеним лікарським засобом, що використовували для лікування чого завгодно, від ран до кашлю. Ця практика стала ще моторошнішою у Вікторіанську епоху, коли порошок мумії іноді змішували з алкоголем або шоколадом, перш ніж вживати як ліки.

[ + – ] Чоловік, який продає єгипетські мумії в 1875 році, і аптекарська посудина, яку колись використовували для зберігання "коричневої мумії"

Також вони примудрилися створити з мумій фарбу. Тоді європейці вважали, що речовина темного кольору була причиною почорніння деяких мумій, що призвело до створення "коричневої мумії".

Отриманий внаслідок змішування порошкоподібної плоті мумії з миррою та білою смолою (полімером), "коричнева мумія" була дуже популярним кольором фарби у XVI та XVII століттях. У муміях було щось таке, що давало багатий, теплий пігмент, який швидко сподобався художникам. Фарба мала гарну прозорість і була універсальною.

Його можна було використовувати як масляну фарбу, а також для лесирування та затінювання. Одна з найбільших проблем із "коричневою мумією" полягала в тому, що вона була досить ненадійною як фарба.

[ + – ] Оскільки кожна мумія була різною, так само була і якість кінцевого кольору фарби

Оскільки кожна мумія була різною, такою була і якість кінцевого кольору фарби. Іноді фарба легко тріскала, іноді погано висихала або легко піддавалася впливу повітря та сонячного світла. Багато художників перестали використовувати таку фарбу саме з цих причин.

Нагадаємо, що в січні цього року в Єгипті виявили гробницю з 20 муміями та безліччю артефактів. Серед знахідок найбільше виділялися фрагменти кераміки, тарілки для збирання пожертвувань, судини для підношень та плити з ієрогліфічними написами.