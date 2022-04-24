Отсутствие глаз и конечности-ходули. Ученые обнаружили очень редкий морской вид

Исследователи отмечают, что новый вид Tomlinsonus dimitrii является частью вымершей группы членистоногих и имеет хорошую сохранность.

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В канадском городе Бречайн (Онтарио) эксперты нашли очень редкий морской ископаемый вид возрастом 450 миллионов лет, пишет The Star.com.

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Исследователи отмечают, что новый вид Tomlinsonus dimitrii является частью вымершей группы членистоногих и имеет хорошую сохранность. Недавно обнаруженное ископаемое морское животное, возраст которого составляет почти полмиллиарда лет предшествовало даже динозаврам, которые впервые появились около 240 миллионов лет назад.

Исследователи считают сохранность окаменелости удивительной, поскольку обычно окаменевают только твердые части организма (кости и раковины). Но не с этой вымершей группой членистоногих. Вопреки тенденции, T.dimitrii лишен каких-либо минерализованных частей тела и был полностью мягкотелым.

Главной особенностью T.dimitrii является головной щит, украшенный замечательными перьевидными шипами, отсутствие глаз и конечности в виде ходуль.

Как известно, этот вид обитал в мелководном тропическом море, которое покрывало большую часть Онтарио во времена его существования. По размеру он был не длиннее указательного пальца и наиболее тесно связан с современными существами, такими как пауки и скорпионы.

"Находка полностью мягкотелых видов, таких как T.dimitrii позволяет гораздо лучше понять разнообразие жизни, которая действительно существовала в то время", — заключил доктор палеонтолог Жан-Бернар Карон из Королевского музея Онтарио.

Среди прочих не менее интересных палеонтологических находок стоит отметить новый вид рептилий из юрского периода. Все тело Yuxisaurus kopchicki покрывали мощные костяные пластины с выступающими шипами, которые защищали его от хищников.