Відсутність очей і кінцівки-ходулі. Учені виявили дуже рідкісний морський вид

Дослідники зазначають, що новий вид Tomlinsonus dimitrii є частиною вимерлої групи членистоногих і має чудову збереженість.

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У канадському місті Бречайн (Онтаріо) експерти знайшли дуже рідкісний морський викопний вид віком 450 мільйонів років, пише The Star.com.

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Дослідники зазначають, що новий вид Tomlinsonus dimitrii є частиною вимерлої групи членистоногих і має чудову збереженість. Нещодавно виявлена викопна морська тварина, вік якої становить майже півмільярда років, передувала навіть динозаврам, які вперше з'явилися приблизно 240 мільйонів років тому.

Дослідники вважають збереження скам'янілості дивовижною, оскільки зазвичай кам'яніють лише тверді частини організму (кістки та раковини). Але не з цією вимерлою групою членистоногих. Усупереч тенденції, T.dimitrii позбавлений будь-яких мінералізованих частин тіла і був повністю м'якотілим.

Головною особливістю T.dimitrii є головний щит, прикрашений чудовими пір'яподібними шипами, відсутність очей і кінцівки у вигляді ходуль.

Як відомо, цей вид мешкав у мілководному тропічному морі, яке покривало більшу частину Онтаріо за часів його існування. За розміром він був не довшим за вказівний палець і найбільш тісно пов'язаний із сучасними істотами, такими як павуки та скорпіони.

"Знаходження повністю м'якотілих видів, таких як T.dimitrii дозволяє набагато краще зрозуміти різноманітність життя, яке дійсно існувало в той час", — підсумував доктор палеонтолог Жан-Бернар Карон із Королівського музею Онтаріо.

Серед інших не менш цікавих палеонтологічних знахідок варто зазначити новий вид рептилій з юрського періоду. Усе тіло Yuxisaurus kopchicki покривали потужні кістяні пластини із шипами, що випинаються, які захищали його від хижаків.