Під водою 555 млн років тому мешкав "робот-пилосос": це була перша тварина на Землі (фото)

Палеонтологи зробили неймовірне відкриття, яке проливає світло на те, як розвивалося життя на планеті.

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У Південній Австралії поруч із найбільшим гірським хребтом учені знайшли неймовірну скам'янілість першої тварини на планеті, пише Ancient Origins.

Відкриття було зроблено в національному парку Нільпена Едіакара, завдяки чому вчені можуть простежити ключовий момент в історії еволюції. Йдеться про перехід від одноклітинних організмів до перших складних тварин на Землі.

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Групі палеонтологів вдалося ідентифікувати одну з найбільш ранніх морських тварин, вік якої становить близько 555 млн років. Такі відкриття допомагають зрозуміти, як розвивалося життя на Землі.

Quaestio simpsonorum — це перша тварина, у якої є ліво-права асиметрія. За словами вчених, це важлива ознака еволюційного розвитку.

"Тварина була трохи меншою за долоню і мала наріст на спині у формі знака питання, який розділяв її ліву і праву сторони. Не існує інших викопних того часу, у яких би так явно був присутній подібний тип організації тіла. Знахідка особливо цікава також і тим, що це одна з перших тварин, здатних рухатися самостійно", — каже автор дослідження з Університету штату Флорида Скотт Еванс.

Автори відкриття кажуть, що стародавня морська тварина багато в чому нагадувала робота-пилососа, який всмоктував у себе мікроскопічні водорості та бактерії, переміщаючись морським дном.

"Під час розкопок, під час яких ми знайшли багато Quaestio, ми перевернули один із каменів, обтрусили його і побачили інші скам'янілості під зразком Quaestio. Це явна ознака того, що організм був рухомим", — кажуть учені.

"Це неймовірно пізнавально з погляду на те, що розповідає нам про розвиток життя тварин на Землі. Ми — єдина планета, на якій, як нам відомо, є життя, тому, коли ми шукаємо життя на інших планетах, ми можемо повернутися назад у часі на Землі, щоб побачити, як розвивалося життя на цій планеті. Вивчення історії життя за скам'янілостями розповідає нам, як розвивалися тварини і які процеси спричиняють їхнє вимирання, чи то зміна клімату, чи то низький рівень кисню", — каже професорка з Каліфорнійського університету Мері Дросер.

Нагадаємо, вчені дізналися, як з'являються скам'янілості тварин. Нове дослідження показало, чому добре зберігаються м'які тканини стародавніх живих істот у вигляді скам'янілостей.