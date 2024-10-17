Под водой 555 млн лет назад обитал "робот-пылесос": это было первое животное на Земле (фото)

Палеонтологи сделали невероятное открытие, которое проливает свет на то, как развивалась жизнь на планете.

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В Южной Австралии рядом с крупнейшим горным хребтом ученые нашли невероятную окаменелость первого животного на планете, пишет Ancient Origins.

Открытие было сделано в национальном парке Нильпена Эдиакара, благодаря чему ученые могут проследить ключевой момент в истории эволюции. Речь идет о переходе от одноклеточных организмов к первым сложным животным на Земле.

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Группе палеонтологов удалось идентифицировать одно из самых ранних морских животных, возраст которого составляет около 555 млн лет. Такие открытия помогают понять, как развивалась жизнь на Земле.

Quaestio simpsonorum – это первое животное, у которого имеется лево-правая асимметрия. По словам ученых, это важный признак эволюционного развития.

"Животное было немного меньше ладони и имело нарост на спине в форме вопросительного знака, который разделял его левую и правую стороны. Не существует других ископаемых того времени, у которых бы так явно присутствовал подобный тип организации тела. Находка особенно интересна также и тем, что это одно из первых животных, способных двигаться самостоятельно", — говорит автор исследования из Университета штата Флорида Скотт Эванс.

Авторы открытия говорят, что древнее морское животное во многом напоминало робот-пылесос, который всасывал в себя микроскопические водоросли и бактерии, перемещаясь по морскому дну.

"Во время раскопок, во время которых мы нашли много Quaestio, мы перевернули один из камней, отряхнули его и увидели другие окаменелости под образцом Quaestio. Это явный признак того, что организм был подвижным", — говорят ученые.

"Это невероятно познавательно с точки зрения того, что рассказывает нам о развитии жизни животных на Земле. Мы — единственная планета, на которой, как нам известно, есть жизнь, поэтому, когда мы ищем жизнь на других планетах, мы можем вернуться назад во времени на Земле, чтобы увидеть, как развивалась жизнь на этой планете. Изучение истории жизни по окаменелостям рассказывает нам, как развивались животные и какие процессы вызывают их вымирание, будь то изменение климата или низкий уровень кислорода", — говорит профессор из Калифорнийского университета Мэри Дросер.

Напомним, ученые узнали, как появляются окаменелости животных. Новое исследование показало, почему хорошо сохраняются мягкие ткани древних живых существ в виде окаменелостей.