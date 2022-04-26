Догнать и перегнать NASA. Китай планирует атаковать околоземной астероид
Китайское космическое агентство заявило, что собирается ударить своим аппаратом по астероиду, чтобы изменить его траекторию полета.
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В Китае объявили о планах протестировать систему перенаправления околоземных астероидов в 2025 году. Об этом сообщает Gizmodo.
Во время своего выступления на Центральном телевидении Китая замглавы Китайского национального космического управления (CNSA) Ву Яньхуа раскрыл планы по планетарной защите. Заявление Яньхуа было сделано в День космонавтики Китая.
В рамках новой миссии китайский зонд тщательно исследует околоземной объект, а потом врежется в него. Идея заключается в том, чтобы во время столкновения изменить траекторию полета астероида.
На данный момент NASA готовится к аналогичной миссии под названием DART. Целью аппарата является двойной астероид Дидим и Диморф. Ожидается, что столкновение космического аппарата с выбранными объектами произойдет осенью 2022 года.
Что же касается китайской миссии, она пока находится на стадии рассмотрения. Представитель CNSA заявил, что агентство планирует провести испытания в 2025 или 2026 году. Дата совпадает с завершением 14-й пятилетки Китая.
Также в китайском агентстве собираются разработать свою наземную систему мониторинга и каталогизации потенциально опасных астероидов. Подробностей о том, как будет работать эта система не сообщается, но американские эксперты предполагают, что это будет нечто похожее на систему мониторинга NASA Sentry-II.
Также запланированы учения для отработки процесса защиты от опасных астероидов.
"Китай берет на себя ответственность как крупная мировая держава по защите Земли вместе с другими странами", – заявил Ву Яньхуа.
По данным NASA, в настоящее время отслеживаются 28 тыс. объектов, сближающихся с Землей, ежегодно этот список пополнятся примерно 3 тыс. новых объектов.
Новая программа Китая также является еще одним свидетельством растущих амбиций страны по освоению космоса. Речь идет о роботизированных лунных миссиях, марсианских миссия, а также строящейся орбитальной станции.