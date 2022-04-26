Догнать и перегнать NASA. Китай планирует атаковать околоземной астероид

Китайское космическое агентство заявило, что собирается ударить своим аппаратом по астероиду, чтобы изменить его траекторию полета.

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В Китае объявили о планах протестировать систему перенаправления околоземных астероидов в 2025 году. Об этом сообщает Gizmodo.

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Во время своего выступления на Центральном телевидении Китая замглавы Китайского национального космического управления (CNSA) Ву Яньхуа раскрыл планы по планетарной защите. Заявление Яньхуа было сделано в День космонавтики Китая.

В рамках новой миссии китайский зонд тщательно исследует околоземной объект, а потом врежется в него. Идея заключается в том, чтобы во время столкновения изменить траекторию полета астероида.

На данный момент NASA готовится к аналогичной миссии под названием DART. Целью аппарата является двойной астероид Дидим и Диморф. Ожидается, что столкновение космического аппарата с выбранными объектами произойдет осенью 2022 года.

Что же касается китайской миссии, она пока находится на стадии рассмотрения. Представитель CNSA заявил, что агентство планирует провести испытания в 2025 или 2026 году. Дата совпадает с завершением 14-й пятилетки Китая.

Также в китайском агентстве собираются разработать свою наземную систему мониторинга и каталогизации потенциально опасных астероидов. Подробностей о том, как будет работать эта система не сообщается, но американские эксперты предполагают, что это будет нечто похожее на систему мониторинга NASA Sentry-II.

Также запланированы учения для отработки процесса защиты от опасных астероидов.

"Китай берет на себя ответственность как крупная мировая держава по защите Земли вместе с другими странами", – заявил Ву Яньхуа.

По данным NASA, в настоящее время отслеживаются 28 тыс. объектов, сближающихся с Землей, ежегодно этот список пополнятся примерно 3 тыс. новых объектов.

Новая программа Китая также является еще одним свидетельством растущих амбиций страны по освоению космоса. Речь идет о роботизированных лунных миссиях, марсианских миссия, а также строящейся орбитальной станции.