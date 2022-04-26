Наздогнати й перегнати NASA. Китай планує атакувати навколоземний астероїд

Китайське космічне агентство заявило, що збирається вдарити своїм апаратом по астероїду, щоб змінити траєкторію польоту.

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У Китаї оголосили про плани протестувати систему перенапрямку навколоземних астероїдів у 2025 році. Про це повідомляє Gizmodo.

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Під час свого виступу на Центральному телебаченні Китаю заступник глави Китайського національного космічного управління (CNSA) Ву Яньхуа розкрив плани щодо планетарного захисту. Заява Яньхуа була зроблена в День космонавтики Китаю.

У межах нової місії китайський зонд ретельно досліджуватиме навколоземний об'єкт, а потім вріжеться в нього. Ідея в тому, щоб під час зіткнення змінити траєкторію польоту астероїда.

Наразы NASA готується до аналогічної місії під назвою DART. Метою апарату є подвійний астероїд Дідім ы Діморф. Очікується, що зіткнення космічного апарату з вибраними об'єктами відбудеться восени 2022 року.

Що ж до китайської місії, вона поки що перебуває на стадії розгляду. Представник CNSA заявив, що агентство планує провести випробування у 2025 чи 2026 році. Дата збігається із завершенням 14-ої п'ятирічки Китаю.

Також у китайському агентстві збираються розробити свою наземну систему моніторингу та каталогізації потенційно небезпечних астероїдів. Подробиці про те, як працюватиме ця система, не повідомляють, але американські експерти припускають, що це буде схоже на систему моніторингу NASA Sentry-II.

Також заплановано навчання для відпрацювання процесу захисту від небезпечних астероїдів.

"Китай як велика світова держава бере на себе відповідальність із захисту Землі разом із іншими країнами", — заявив Ву Яньхуа.

За даними NASA, наразі відстежуються 28 тис. об'єктів, що зближуються із Землею, щороку цей список поповнюється приблизно 3 тис. нових об'єктів.

Нова програма Китаю також є ще одним свідченням амбіцій країни з освоєння космосу. Йдеться про роботизовані місячні місії, марсіанську місію, а також орбітальну станцію, що будується.