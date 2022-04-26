Использовали в крестовых походах. В Иерусалиме нашли средневековые ручные гранаты (фото)

Найденные ручные гранаты применялись в виде сосудов, бросаемых в крепости крестоносцев. Они производили громкие звуки и яркие вспышки света.

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В ходе своего недавнего исследования в Иерусалиме ученые обнаружили керамический сосуд. Он датируется XII веком и содержит химические остатки, свидетельствующие о том, что в сосуде когда-то хранились взрывчатые вещества, пишет IFLS.

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Сосуд представля собой своего рода средневековую ручную гранату, брошенную войсками Саладина во время осады Иерусалима в 1187 году н.э. Находка подтверждает утверждения экспертов о том, что ручные взрывные устройства использовались во времена крестовых походов, но этот рецепт так и не вышел за пределы Ближнего Востока и Северной Африки.

Сферические и конические керамические сосуды, датируемые IX-XV веками, широко распространены на Ближнем Востоке, но причина их использование до сих пор обсуждается. Предполагается, что в них хранилась ртуть для добычи полезных ископаемых и использования в медицинских целях, пива и ароматических масел.

[ + – ] Один из четырех, получивший название "черепок 737", несомненно можно назвать самым значительным: он содержит горючую смесь, которая, использовалась в качестве взрывчатого вещества

Доктор Карни Мэтисон из Университета Гриффита проанализировал остатки внутри четырех таких сосудов, найденных в армянских садах Иерусалима в слое, датируемом XI-XII веками. Каждый из них имеет разный химический состав, подтверждая идею, что эти сосуды имели различное применение.

Один из четырех, получивший название "черепок 737", несомненно можно назвать самым значительным: он содержит горючую смесь, которая, использовалась в качестве взрывчатого вещества. Что примечательно, это взрывчатое вещество не импортировали из Китая, где порох использовался по крайней мере с IX века, а был местного производства.

"Черепок 737" содержал следы серы, ртути, магния и нитратов, что наводит на мысль о сложном взрывном устройстве, сильно отличающемся от дымного пороха. Магний, например, вполне мог быть получен из Мертвого моря, где его в то время добывали.

Во время крестовых походов эти сосуды использовались в виде гранат, бросаемых в крепости крестоносцев. Они производили громкие звуки и яркие вспышки света.

Некоторые исследователи предположили, что сосуды использовались в качестве гранат, содержащих дымный порох, — взрывчатое вещество, изобретенное в Древнем Китае и, как известно, завезенное на Ближний Восток и в Европу в XIII веке. А его, как предположили ученые, могли завезти на Ближний Восток раньше, уже в этих сосудах IX-XI веков.

В арабских текстах того времени упоминаются рецепты взрывчатых веществ, но их оказалось трудно воспроизвести. Это было секретное оружие, и они не хотели рассказывать всем, как именно его делать. Современные переводы могут быть не совсем надежными, и каждый рецепт отличается.

Среди других не менее интересных археологических находок стоит выделить подземный город Матиат, обнаруженный в Турции. Как отмечают ученые, 49 комнат, найденных в подземном городе, составляют всего 3% от его предполагаемой общей площади.